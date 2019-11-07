Украина потребовала от The New York Times исправить карту с Крымом

Посольство Украины в Вашингтоне призвало американское издание The New York Times, которое опубликовало карту Украины без Крыма, исправить ошибку.

Об этом говорится в сообщении украинского диппредставительства в Facebook.

«Посольство в очередной раз обратилось к редакторам издания The New York Times с призывом не допускать ошибок в изображении Крыма на карте Украины и не играть на руку российской информационной пропаганде», — отметили в посольстве.

В июне 2018 года посольство Украины в США потребовало от агентства Bloomberg «исправить» карту, на которой не указана территориальная принадлежность Крыма.

В дипмиссии заявили, что полуостров является частью Украины и «должен быть закрашен жёлтым цветом».

Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.