Украина потребовала от The New York Times исправить карту с Крымом
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- globallookpress.com
Об этом говорится в сообщении украинского диппредставительства в Facebook.
«Посольство в очередной раз обратилось к редакторам издания The New York Times с призывом не допускать ошибок в изображении Крыма на карте Украины и не играть на руку российской информационной пропаганде», — отметили в посольстве.
В июне 2018 года посольство Украины в США потребовало от агентства Bloomberg «исправить» карту, на которой не указана территориальная принадлежность Крыма.
В дипмиссии заявили, что полуостров является частью Украины и «должен быть закрашен жёлтым цветом».
Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.