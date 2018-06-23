Журналистов Bloomberg пригласили в Крым убедиться, что полуостров является российским

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Глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе пригласил западных журналистов, в том числе агентства Bloomberg, посетить республику, чтобы самим убедиться в её принадлежности к России.
Журналистов Bloomberg пригласили в Крым убедиться, что полуостров является российским
  • ©Server Amzayev/Russian Look
  • globallookpress.com

Об этом Иоффе рассказал РИА Новости.

Он отметил политическую честность американского агентства Bloomberg, так как оно показало Крым как нейтральную территорию, что, по его мнению, является первым шагом к принятию того факта, что полуостров является территорией России. 

«Святое журналистское правило — писать о том, что не только слышишь, но и знаешь, сам увидел и выяснил, поэтому мы приглашаем всех, кто хочет порассуждать о Крыме, приехать к нам и увидеть, что здесь на самом деле происходит, задать вопросы самим крымчанам», — заявил Иоффе.

Он также подчеркнул, что Крым является частью России и это будут вынуждены учитывать все государства мира.

Ранее посольство Украины в США потребовало от агентства Bloomberg «исправить» карту, на которой не указана территориальная принадлежность Крыма.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

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