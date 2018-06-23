Агентство Bloomberg удалило с сайта карту с «ничейным» Крымом
При этом, как отмечается, в аккаунте агентства в Twitter всё ещё доступно оригинальное изображение, опубликованное 21 июня. Как отмечается, на карте территория Украины была закрашена жёлтым цветом, а территория России — тёмно-серым цветом. Крым при этом был отмечен светло-серым цветом.
«Исправлено: удалена карта с ошибками», — говорится в примечании к публикации.
Ранее посольство Украины в США потребовало от Bloomberg «исправить» карту с Крымом. В дипмиссии заявили, что полуостров является частью Украины и «должен быть закрашен жёлтым цветом».
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.