Агентство Bloomberg удалило с сайта карту с «ничейным» Крымом

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Агентство Bloomberg удалило со своего сайта карту, на которой не была обозначена территориальная принадлежность полуострова Крым.

При этом, как отмечается, в аккаунте агентства в Twitter всё ещё доступно оригинальное изображение, опубликованное 21 июня. Как отмечается, на карте территория Украины была закрашена жёлтым цветом, а территория России — тёмно-серым цветом. Крым при этом был отмечен светло-серым цветом.

«Исправлено: удалена карта с ошибками», — говорится в примечании к публикации.

Ранее посольство Украины в США потребовало от Bloomberg «исправить» карту с Крымом. В дипмиссии заявили, что полуостров является частью Украины и «должен быть закрашен жёлтым цветом».

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

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