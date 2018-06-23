Украина потребовала от Bloomberg исправить карту с Крымом

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Посольство Украины в США потребовало от агентства Bloomberg «исправить» карту, на которой не указана территориальная принадлежность Крыма.

В дипмиссии заявили, что полуостров является частью Украины и «должен быть закрашен жёлтым цветом».

«Журналистика должная быть корректной. Bloomberg, не играйте в агрессивные игры России и пропаганду!» — говорится в сообщении украинского внешнеполитического ведомства в Twitter.

Ранее агентство Bloomberg опубликовало карту мира, на которой не обозначена территориальная принадлежность Крыма. 

В марте сообщалось, что два украинских телеканала — «СТБ» и «UA: Первый» — показали в эфире карту страны без Крыма. 

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

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