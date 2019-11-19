Россия и Украина достигли консенсуса по рыболовству в Азовском море
- РИА Новости
По его словам, видеоконференция прошла достаточно спокойно.
«Стороны пришли к консенсусу по большинству вопросов, но проблемы остаются», — цитирует Соколова ТАСС.
В числе проблемных тем чиновник назвал снижение запасов хамсы и экологические вопросы.
Протокол по использованию природных ресурсов в Азове подписывается между Москвой и Киевом ежегодно, на территории каждой из сторон поочерёдно. В 2019 году он должен быть подписан на российской территории, однако украинские власти заявили о намерении сделать это дистанционно.
Рыболовство в регионе регулируется двусторонней комиссией.