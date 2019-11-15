«Неизвестно, какие сюрпризы могли оставить хозяева»: военная полиция России заняла бывшую базу США в Сирии

Подразделения российской военной полиции взяли под охрану аэродром, расположенный недалеко от города Кобани на севере Сирии. Оперативная переброска сил на оставленную Штатами военную базу связана с тем, чтобы военные США не разбомбили долгое время находившийся под их контролем объект, как это бывало раньше. После тщательной проверки бывшей военной базы там откроется центр выдачи гумпомощи для местных жителей. На фоне постепенного отвода американских сил о необходимости их полного исхода из Сирии заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Он призвал Вашингтон покинуть арабскую республику и передать Дамаску контроль над нефтяными месторождениями, что стало бы важным шагом для гуманитарного содействия населению САР.

Российская военная полиция взяла под охрану аэродром, расположенный неподалёку от города Кобани на севере Сирии. Ранее там находилась американская военная база, однако объект был брошен. Как сообщили журналистам представители военной полиции, США использовали полевой аэродром в районе населённого пункта Метрас для снабжения своих баз и поставок военной помощи называемой умеренной оппозиции.

Американцы покинули объект в среду, 13 ноября, после чего вертолёты армейской авиации ВКС России были оперативно переброшены на аэродром, чтобы помешать прежним хозяевам базы нанести ущерб взлётно-посадочной полосе. Объект оказался под охраной военной полиции.

Российские подразделения были передислоцированы в район Кобани, чтобы предотвратить нанесение ущерба инфраструктуре аэродрома, — ранее американцы уже прибегали к такой тактике, рассказал РИА Новости старший инспектор военной полиции. Так, в октябре агентство SANA сообщало, что военные США уничтожили собственную авиабазу в сирийской провинции Эль-Хасака перед тем как вывести оттуда все свои силы.

«Наше подразделение приступило к охране аэродрома и территории военной базы, организовав патрулирование по периметру и боевое охранение на оборудованных огневых позициях», — заявил представитель военной полиции.

«В настоящее время сапёры проверяют объект на отсутствие взрывоопасных предметов, неизвестно, какие ловушки и сюрпризы могли оставить бывшие хозяева», — добавил он.

Отмечается, что на территории покинутой американцами базы остались модули для комфортного проживания с кондиционерами, автономная система энергообеспечения, мобильные гигиенические комплексы, рассчитанные на обслуживание около сотни человек, а также площадка для фитнеса с тренажёрами, книги и диски с фильмами. Столь развитая инфраструктура говорит о том, что подразделения Штатов «планировали надолго обосноваться в Сирии», отметил представитель военной полиции.

По словам начальника Центра по примирению враждующих сторон Сергея Жмурина, в ближайшее время в населённом пункте Метрас будет развёрнут центр выдачи гуманитарной помощи для местных жителей.

«Сегодня мы начинаем осуществлять гуманитарную помощь, оказывать медицинскую помощь жителям и возвращать их к мирной жизни», — отметил Жмурин.

В беседе с RT директор Фонда изучения США имени Рузвельта МГУ Юрий Рогулёв констатировал, что спешный исход американских сил с севера Сирии произошёл в связи со стартом турецкой операции «Источник мира», которую Анкара начала в октябре.

«Силы США оказались между двух огней — между курдами и турками, поэтому они и решили оттуда убраться. Кроме того, у президента США не было в планах ввязываться в ещё более масштабные конфликты из-за курдов. И в этой ситуации Штаты решили пожертвовать курдами, и вывели своих военнослужащих», — сказал эксперт.

Он отметил, что речь шла о сравнительно небольшом объёме сил и количестве объектов, поэтому выход американских сил произошёл быстро. Однако желаемого дипломатического эффекта Вашингтон достичь не смог, полагает эксперт.

«Из двух своих союзников, они пожертвовали курдами в пользу Турции. Правда, особого успеха им это не принесло», — считает Рогулёв.

«Важный для наших американских коллег ресурс»

Вместе с тем американские силы остаются на территории Сирии, и российская сторона вновь призвала полностью прекратить это незаконное присутствие. Такое заявление сделал первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский, выступая на заседании Совета Безопасности ООН по Сирии.

Напомним, что в конце октября президент США Дональд Трамп объявил о выводе американских сил из северных районов САР. Однако позднее стало известно, что Вашингтон планирует сохранить под своим контролем ряд нефтяных месторождений в Сирии.

«Сирия должна быть немедленно освобождена от незаконного иностранного военного присутствия, даже если на кону такой важный для наших американских коллег ресурс, как нефть», — цитирует Полянского ТАСС.

Он добавил, что возврат Сирии нефтяных месторождений со стороны США мог бы стать реальным вкладом Вашингтона в усилия по гуманитарному содействию населению арабской республики.

Полянский отметил, что с точки зрения сирийцев «действия американцев выглядят разбоем и грабежом».

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Успешное патрулирование

Добавим, что в последнее время на северо-востоке Сирии действуют совместные российско-турецкие патрули. Накануне в Минобороны сообщили об окончании работы шестого по счёту такого патруля.

В ведомстве уточнили, что в состав совместного патруля вошли восемь единиц военной техники. Речь идёт о бронированных автомобилях «Тигр» и «БТР-80» российской военной полиции и бронеавтомобилях Kirpi турецкой погранслужбы. В операции участвовали около 50 военнослужащих обоих государств.

С воздуха воздушное патрулирование района провели экипажи вертолётов ВКС России. Мониторинг обстановки в реальном времени осуществлял беспилотник «Орлан-10» российской военной полиции.

Патрулирование северных районов Сирии российскими и турецкими силами является частью меморандума о взаимопонимании, подписанного президентами двух стран в Сочи 22 октября.

В рамках этой деятельности российские военные полицейские во взаимодействии с сирийской и турецкой пограничными службами помогают обеспечивать безопасность населения и поддерживать правопорядок. Российские силы также контролируют соблюдение пунктов соглашения, касающихся вывода подразделений курдских отрядов самообороны и их вооружения на глубину 30 км от границы.