В США заявили о сохранении сотрудничества с курдами

Короткая ссылка
В администрации президента США Дональда Трампа заявили, что Вашингтон не намерен отказываться от сотрудничества с курдами.

«Что касается отношений с нашими курдскими партнёрами в регионе, то, конечно же, они сохраняются. У президента были абсолютно публичные переговоры с главой коалиции «Силы демократической Сирии» Мазлумом Кобани, у нас нет намерения завершать это сотрудничество», — приводит ТАСС слова представителя ведомства.

7 ноября Трамп сообщил, что провёл «хороший телефонный разговор» с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. В рамках переговоров стороны обсудили ситуацию на турецко-сирийской границе, борьбу с терроризмом, прекращение враждебных отношений с курдами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить