В США заявили о сохранении сотрудничества с курдами

В администрации президента США Дональда Трампа заявили, что Вашингтон не намерен отказываться от сотрудничества с курдами.

«Что касается отношений с нашими курдскими партнёрами в регионе, то, конечно же, они сохраняются. У президента были абсолютно публичные переговоры с главой коалиции «Силы демократической Сирии» Мазлумом Кобани, у нас нет намерения завершать это сотрудничество», — приводит ТАСС слова представителя ведомства.

7 ноября Трамп сообщил, что провёл «хороший телефонный разговор» с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. В рамках переговоров стороны обсудили ситуацию на турецко-сирийской границе, борьбу с терроризмом, прекращение враждебных отношений с курдами.