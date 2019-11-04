Турецкие военные обнаружили у курдов склад с миномётными снарядами США

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Турецкие военные обнаружили в Сирии склад, использовавшийся курдскими формированиями, на котором хранились миномётные снаряды США, сообщает Anadolu.
Турецкие военные обнаружили у курдов склад с миномётными снарядами США
  • Reuters

Как пишет агентство, снаряды хранились на складах РПК «вопреки обещаниям США забрать оружие и боеприпасы», доставленные формированиям.

В каждом из 60 изъятых ящиков хранятся по два миномётных снаряда калибра 120 мм, которые могут достигать цели с расстояния 8 км.

17 октября министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что договорённость с Соединёнными Штатами о приостановке операции «Источник мира» включает в себя и сдачу оружия курдскими формированиями на северо-востоке Сирии.

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