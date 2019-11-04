Турецкие военные обнаружили у курдов склад с миномётными снарядами США
- Reuters
Как пишет агентство, снаряды хранились на складах РПК «вопреки обещаниям США забрать оружие и боеприпасы», доставленные формированиям.
#US mortars found in terrorist #YPG/#PKK arsenal in #Syria— ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) November 4, 2019
YPG/PKK mortars fired from Syria martyred scores of Turkish civilians, soldiers; US arms given to terrorists may be to blame pic.twitter.com/OYdBFi6tsE
В каждом из 60 изъятых ящиков хранятся по два миномётных снаряда калибра 120 мм, которые могут достигать цели с расстояния 8 км.
17 октября министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что договорённость с Соединёнными Штатами о приостановке операции «Источник мира» включает в себя и сдачу оружия курдскими формированиями на северо-востоке Сирии.