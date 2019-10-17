Турция и США договорились о сдаче курдскими формированиями оружия

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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что договорённость с Соединёнными Штатами о приостановке операции «Источник мира» включает в себя и сдачу оружия курдскими формированиями на северо-востоке Сирии.
Турция и США договорились о сдаче курдскими формированиями оружия
  • © Алексей Дружинин
  • РИА Новости

Об этом он сказал во время пресс-конференции по итогам визита американской делегации в Анкару.

Ранее Турция и Соединённые Штаты договорились приостановить военную операцию на северо-востоке Сирии «Источник мира», чтобы позволить курдским формированиям отвести силы.

Военная операция Турции в САР началась 9 октября. По словам турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, её цель — устранение террористической угрозы в отношении страны и создание зоны безопасности, куда планируется вернуть сирийских беженцев.

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