Турция и США договорились о сдаче курдскими формированиями оружия

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что договорённость с Соединёнными Штатами о приостановке операции «Источник мира» включает в себя и сдачу оружия курдскими формированиями на северо-востоке Сирии.

Об этом он сказал во время пресс-конференции по итогам визита американской делегации в Анкару.

Ранее Турция и Соединённые Штаты договорились приостановить военную операцию на северо-востоке Сирии «Источник мира», чтобы позволить курдским формированиям отвести силы.

Военная операция Турции в САР началась 9 октября. По словам турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, её цель — устранение террористической угрозы в отношении страны и создание зоны безопасности, куда планируется вернуть сирийских беженцев.