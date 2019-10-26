Не допустить участия России: в США выступили против выделения средств на поддержку воссоздания G8

В конгрессе США предлагают запретить выделение средств на содействие участию РФ в заседаниях G7 или же воссоздание G8 «при условии включения в неё России». Законопроект, с текстом которого ознакомился RT, был внесён на рассмотрение конгресса членом Демократической партии Кэти Хилл. Согласно документу, ни одно официальное лицо, включая президента США, не должно использовать своё должностное положение для поддержки восстановления «группы восьми», пока Москва не выполнит ряд условий. В России ранее подчёркивали, что возвращение к формату G8 не входит в число приоритетов страны. По мнению экспертов, подобные инициативы следует рассматривать в качестве ещё одного инструмента внутриполитической борьбы в США.

В конгрессе США предлагают запретить выделение средств из федерального бюджета на какие-либо меры, направленные на поддержку участия России в саммитах «Большой семёрки» или воссоздание «Большой восьмёрки». Соответствующий законопроект, с текстом которого ознакомился RT, внесла на рассмотрение конгресса член Демпартии Кэти Хилл.



Хилл отмечает, что все государства G7 — «демократии, нацеленные на укрепление демократических форм правления во всём мире». Однако Россия, как утверждается в документе, начиная с 2014 года неоднократно вмешивалась в выборы в странах «семёрки», продолжает проводить кампании по распространению дезинформации, а также пытается тайно воздействовать на членов «группы семи».

«Несмотря на такие действия», указывается в документе, президент США Дональд Трамп вновь и вновь выступает за «прекращение приостановки участия России в G7 без предварительных условий».

Как отмечается, новый законопроект призван пресечь такие попытки.

«Невзирая на любые другие положения законодательства, средства из федерального бюджета не должны быть ассигнованы или выделены любым другим путём на какие-либо меры, способствующие или поддерживающие: участие России в заседаниях G7 либо воссоздание G8 при условии включения в неё России», — подчёркивается в документе.

Как указывается в законопроекте, «конгресс считает, что ни одно официальное лицо, относящееся к правительству США, включая президента Соединённых Штатов, не должно использовать должностное положение для содействия возвращению России в воссозданную G8», пока Москва не выполнит ряд условий.

При этом в документе прописан механизм снятия этих запретительных мер. В частности, они могут быть отменены через 30 дней после того, как госсекретарь предоставит комитету по иностранным делам палаты представителей и комитету по международным отношениям сената подтверждение того, что Москва выполнила три пункта, указанных в документе.

© Alexander Demianchu/Reuters

Согласно законопроекту, к таким условиям относятся прекращение Россией «вмешательства» в американские выборы, «оккупации» Крыма, а также выполнение обязательств в рамках Минских соглашений. Кроме того, по задумке демократа Кэти Хилл, российское правительство должно предпринять «конструктивные шаги по прекращению своей деятельности, нацеленной на разобщение западных экономических и политических структур, а также западных структур безопасности, в частности тех, участниками которых являются государства G7».

Напомним, Крым стал российским регионом после референдума 2014 года, на котором большинство жителей полуострова выступили за воссоединение с Россией. Что же касается минских договорённостей, российский лидер Владимир Путин ранее подчеркнул, что нельзя всё время требовать от Москвы их исполнения в той части, которая от неё вообще никак не зависит, напомнив, что Украина не выполняет эти соглашения.

«Давайте спокойненько разберёмся, кто и что должен сделать. И не будем перекладывать всю ответственность на одну из сторон», — отметил Путин.

Кроме того, Москва неоднократно опровергала свою причастность к вмешательству в дела других государств.

«Хочу заявить предельно чётко: мы не вмешивались и не собираемся вмешиваться во внутренние дела ни стран ЕС, ни других государств мира. В этом состоит наше ключевое отличие от США и ряда их союзников, которые, например, поддержали переворот на Украине в феврале 2014 года», — подчёркивал Владимир Путин.

«России от этого ни горячо ни холодно»

Несмотря на то что внесённый на рассмотрение конгресса законопроект посвящён обвинениям в адрес Москвы, в действительности он направлен в первую очередь против республиканцев и Трампа, отметил в разговоре с RT профессор НИУ ВШЭ Максим Братерский.

«Для России не меняется ничего, Владимир Путин довольно ясно сказал, что членство в этой самой «восьмёрке» для страны не является главной целью и есть другие форматы, где можно обсуждать дела, например та же «Большая двадцатка». Это очередные мелкие уколы двух враждующих фракций в американской политике, России от этого ни горячо ни холодно», — подчеркнул эксперт.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее подчёркивал, что для России возвращение к формату G8 не является самоцелью, страна не намерена навязывать своё участие.

«Хочу вам напомнить заявление президента, которое он сделал в Форте Брегансон на пресс-конференции. Для России участие в «семёрке» или возвращение в «семёрку» не является самоцелью», — заявил Песков.

По его словам, Москва не отказывалась ни от каких форматов общения, однако «и навязывать своё участие никому не собирается». При этом он указал, что возвращаться в G7 «только по приглашению одной из стран невозможно, потому что там все решения принимаются консенсусом».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

© Алексей Никольский/РИА Новости

Внутриамериканская борьба

Американские сенаторы и конгрессмены неоднократно выступали против возможности участия Москвы в заседаниях G7 или же воссоздания «Большой восьмёрки» с включением в неё России.

В частности, ранее сенаторы-демократы направили Трампу письмо, в котором выразили несогласие с идеей возвращения к формату G8. По мнению авторов, Россия якобы «не обладает ни демократическими институтами, ни экономическим потенциалом» для такого возвращения.

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Кроме того, в сентябре на рассмотрение конгресса также была внесена резолюция с призывом ко всем лидерам G7 «выступить против возвращения России, пока она полностью не прекратит «оккупацию» суверенной территории Украины, включая Крым, и атаки на демократию во всём мире».

Подобные инициативы со стороны американских законодателей стали ответом на заявления Трампа о возможности приглашения России на следующий саммит G7, который принимает США в 2020 году.

Как подчеркнул в разговоре с RT политолог Сергей Михеев, Москва не нуждается ни в каких средствах из американского бюджета на поддержку своего участия в каких-либо форматах, о которых идёт речь в новом законопроекте конгресса США.

В то же время он добавил, что подобные инициативы следует воспринимать как инструмент внутриполитической борьбы в Соединённых Штатах.

«Всё это надо рассматривать в контексте внутренней американской борьбы с Трампом. Это всего лишь рефлекторные движения в ходе бесконечного бодания с действующим президентом США», — заключил эксперт.