Сенаторы США призвали Трампа отказаться от «возвращения Путина» в G8

Американские сенаторы-демократы направили американскому лидеру Дональду Трампу письмо, в котором выразили несогласие с идеей возвращения России к формату G8. Текст письма опубликовал в своём Twitter лидер демократической партии в сенате Чак Шумер.

«Мы пишем, чтобы выразить наше решительное несогласие с возвращением президента Путина и Российской Федерации в «группу семи». G7 служит экономическим советом демократий, призванным продвигать мировую экономику в соответствии с международным правом и общими ценностями», — говорится в тексте документа.

Как указывается, Россия «не обладает ни демократическими институтами, ни экономическим потенциалом» для возвращения к G7.

Свои подписи в письме поставили Чак Шумер, старший демократ комитета по иностранным делам Роберт Менендес, старший демократ комитета по делам вооружённых сил Джек Рид и старший демократ комитета по разведке Марк Уорнер.

Ранее Трамп в ходе пресс-конференции заявил, что пригласит Путина на следующую встречу G7, которая пройдёт в США.

В Кремле отметили, что в прикладном плане возможный визит Путина в США по приглашению Трампа пока не обсуждается.

Там также подчеркнули, что «визит ради визита, контакт ради контакта, саммит ради саммита — это не то, чем обычно привык заниматься Путин».

В феврале сенаторы США, в число которых вошёл Роберт Менендес, предложили создать единый «национальный центр для реагирования на гибридные угрозы» со стороны России.