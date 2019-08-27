Сенаторы США призвали Трампа отказаться от «возвращения Путина» в G8

Короткая ссылка
Американские сенаторы-демократы направили американскому лидеру Дональду Трампу письмо, в котором выразили несогласие с идеей возвращения России к формату G8. Текст письма опубликовал в своём Twitter лидер демократической партии в сенате Чак Шумер.
Сенаторы США призвали Трампа отказаться от «возвращения Путина» в G8
  • Reuters

«Мы пишем, чтобы выразить наше решительное несогласие с возвращением президента Путина и Российской Федерации в «группу семи». G7 служит экономическим советом демократий, призванным продвигать мировую экономику в соответствии с международным правом и общими ценностями», — говорится в тексте документа.

Как указывается, Россия «не обладает ни демократическими институтами, ни экономическим потенциалом» для возвращения к G7.

Свои подписи в письме поставили Чак Шумер, старший демократ комитета по иностранным делам Роберт Менендес, старший демократ комитета по делам вооружённых сил Джек Рид и старший демократ комитета по разведке Марк Уорнер.

Ранее Трамп в ходе пресс-конференции заявил, что пригласит Путина на следующую встречу G7, которая пройдёт в США.

В Кремле отметили, что в прикладном плане возможный визит Путина в США по приглашению Трампа пока не обсуждается.

Там также подчеркнули, что «визит ради визита, контакт ради контакта, саммит ради саммита — это не то, чем обычно привык заниматься Путин». 

В феврале сенаторы США, в число которых вошёл Роберт Менендес, предложили создать единый «национальный центр для реагирования на гибридные угрозы» со стороны России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить