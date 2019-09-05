Путин прокомментировал возможность восстановления России в G8

Короткая ссылка
Российский лидер Владимир Путин, выступая на сессии ВЭФ, отметил, что Россия не против восстановления формата G8.
Путин прокомментировал возможность восстановления России в G8
  • Reuters

Как отметил президент, «всем сегодня понятно, и президент Макрон совсем недавно публично сказал, что лидерство Запада заканчивается».

«Я не могу себе представить эффективную международную организацию, которая работает без Индии и без Китая, поэтому любые форматы, они идут на пользу, это всегда позитивный обмен мнениями, даже когда он проходит на повышенных тонах. Насколько я понимаю, так и было на этот раз в «семёрке». Это всё равно полезно, поэтому мы не отказываемся ни от какого формата сотрудничества», — указал Путин.

В конце августа американский лидер Дональд Трамп заявил, что пригласит Путина на следующую встречу G7 в США.

Как отмечали в Кремле,«визит ради визита, контакт ради контакта, саммит ради саммита — это не то, чем обычно привык заниматься Путин». 

RT ведёт прямую трансляцию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить