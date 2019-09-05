Путин прокомментировал возможность восстановления России в G8

Российский лидер Владимир Путин, выступая на сессии ВЭФ, отметил, что Россия не против восстановления формата G8.

Как отметил президент, «всем сегодня понятно, и президент Макрон совсем недавно публично сказал, что лидерство Запада заканчивается».

«Я не могу себе представить эффективную международную организацию, которая работает без Индии и без Китая, поэтому любые форматы, они идут на пользу, это всегда позитивный обмен мнениями, даже когда он проходит на повышенных тонах. Насколько я понимаю, так и было на этот раз в «семёрке». Это всё равно полезно, поэтому мы не отказываемся ни от какого формата сотрудничества», — указал Путин.

В конце августа американский лидер Дональд Трамп заявил, что пригласит Путина на следующую встречу G7 в США.

Как отмечали в Кремле,«визит ради визита, контакт ради контакта, саммит ради саммита — это не то, чем обычно привык заниматься Путин».

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