Путин прокомментировал возможность восстановления России в G8
- Reuters
Как отметил президент, «всем сегодня понятно, и президент Макрон совсем недавно публично сказал, что лидерство Запада заканчивается».
«Я не могу себе представить эффективную международную организацию, которая работает без Индии и без Китая, поэтому любые форматы, они идут на пользу, это всегда позитивный обмен мнениями, даже когда он проходит на повышенных тонах. Насколько я понимаю, так и было на этот раз в «семёрке». Это всё равно полезно, поэтому мы не отказываемся ни от какого формата сотрудничества», — указал Путин.
В конце августа американский лидер Дональд Трамп заявил, что пригласит Путина на следующую встречу G7 в США.
Как отмечали в Кремле,«визит ради визита, контакт ради контакта, саммит ради саммита — это не то, чем обычно привык заниматься Путин».