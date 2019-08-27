В Кремле прокомментировали возможность визита Путина в США

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В прикладном плане возможный визит президента России Владимира Путина в США по приглашению американского коллеги Дональда Трампа пока не обсуждается, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
В Кремле прокомментировали возможность визита Путина в США
  • РИА Новости

«Об этом пока речи не идёт в прикладном плане», — сказал Песков в интервью Первому каналу.

По его словам, любой поездке предшествует достаточно длительная подготовка.

«И визит ради визита, контакт ради контакта, саммит ради саммита — это не то, чем обычно привык заниматься Путин», — добавил он.

Ранее Трамп пообещал пригласить Путина на следующий саммит «Большой семёрки», который пройдёт в Соединённых Штатах.

В Кремле подчёркивали, что для Москвы возвращение к такому формату не является самоцелью

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