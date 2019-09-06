В конгрессе США выступили против участия России в саммите G7

В американском конгрессе выступили против возможного участия России в саммите G7. Об этом говорится в резолюции, внесённой членом Демократической партии Альбио Сайресом.

«Палата представителей США призывает всех лидеров Группы семи выступить против возвращения России, пока она полностью не прекратит оккупацию суверенной территории Украины, включая Крым, и не прекратит атаки на демократии во всём мире», — говорится в тексте резолюции.



Сайрес подчеркивает, что Палата представителей США осуждает «агрессивные действия» России на Украине.

Политическая линия США, по словам конгрессмена, предполагает, что Россия может быть возвращена в формат G7 при условии, что она примет нормы и стандарты свободных, демократических обществ, которые соблюдают остальные страны-участницы.

«Если президент Трамп игнорирует условия, установленные международным сообществом в вопросе присоединения России к формату G7, он идёт против принятых в США законов и консенсуса международного сообщества. Он также ослабляет нашу переговорную позицию, в очередной раз показывая президенту Путину, что его агрессивные действия не повлекут за собой заявленных последствий», — утверждает Сайрес.

По мнению декана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Суздальцев, данную инициативу стоит рассматривать не только как попытку давления на Россию, но и как проявление межпартийных разногласий и протеста демократов против действующего американского президента-республиканца.

«Они (конгрессмены — RT.) очень беспокоятся по поводу заявления Трампа о том, что в следующем году, когда хозяином саммита будут США, Трамп будет иметь право позвать президента России. Не факт, что Путин согласится и поедет на этот саммит. Все возможные переговоры по продлению России в G7 и превращению G7 в G8 хотят заблокировать на уровне закона», — отметил эксперт в беседе с RT.

Ранее американский Дональд Трамп заявил, что пригласит президента России Владимира Путина на следующую встречу в формате G7, которая пройдёт в США.

В Кремле подчёркивали, что для России возвращение к формату G8 не является самоцелью, страна не намерена навязывать своё участие.