Макрон заявил об отсутствии консенсуса по приглашению России на G7

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что между лидерами G7 не был достигнут консенсус относительно приглашения России на следующий саммит этой организации.

«По поводу России и ситуации на Украине у нас была долгая дискуссия… Она не позволила добиться консенсуса по вопросу приглашения России за наш стол», — приводит РИА Новости слова Макрона.

Ранее американский лидер Дональд Трамп в ходе пресс-конференции заявил, что пригласит президента России Владимира Путина на следующую встречу в формате G7, которая пройдёт в США.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что Япония хочет продолжить дискуссию, направленную на возобновление диалога между G7 и Россией.

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