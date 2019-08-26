Макрон заявил об отсутствии консенсуса по приглашению России на G7

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что между лидерами G7 не был достигнут консенсус относительно приглашения России на следующий саммит этой организации.

«По поводу России и ситуации на Украине у нас была долгая дискуссия… Она не позволила добиться консенсуса по вопросу приглашения России за наш стол», — приводит РИА Новости слова Макрона.

Ранее американский лидер Дональд Трамп в ходе пресс-конференции заявил, что пригласит президента России Владимира Путина на следующую встречу в формате G7, которая пройдёт в США.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что Япония хочет продолжить дискуссию, направленную на возобновление диалога между G7 и Россией.