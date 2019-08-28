Помпео подтвердил планы США работать над возвращением России в G8

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Госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалам FOX59 и CBS4 подтвердил, что американская администрация намерена работать над возвращением России в формат G8, в котором заинтересован лидер страны Дональд Трамп.

«Президент считает, что нам следует это сделать (вернуть Россию в G8. — RT)... Я работаю на президента. Конечно, мы будем работать в этом направлении», — заявил Помпео в интервью, текст которого приводит пресс-служба Госдепартамента США.

Ранее американские сенаторы-демократы призвали Трампа отказаться от идеи возвращения России в G8 из-за «отсутствия» у неё необходимых демократических институтов и экономического потенциала.

В ходе пресс-конференции по итогам саммита G7 в Биаррице Трамп заявил, что планирует пригласить российского президента Владимира Путина на следующую встречу лидеров «Большой семёрки» в США.

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