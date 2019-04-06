«Выгодно подавать события в таком свете»: в G7 призвали Россию освободить украинских моряков

Министры иностранных дел G7 призвали Россию освободить украинских моряков, задержанных после инцидента в Керченском проливе. Об этом говорится в коммюнике, опубликованном по итогам саммита во Франции. В экспертном сообществе считают, что «Большая семёрка» намеренно искажает ситуацию, так как её страны поддерживали Украину во время провокации в российских территориальных водах. Кроме того, в итоговом документе содержится и призыв к Москве «вернуться» к исполнению ДРСМД. В ответ в Совфеде напомнили, что вышли из договора США, а не Россия. В Госдуме убеждены, что подобными заявлениями Запад подменяет понятия, чтобы возложить вину на российскую сторону.

Главы МИД стран G7 по итогам саммита во Франции призвали Россию освободить украинских моряков, задержанных в результате инцидента в Керченском проливе в ноябре прошлого года.

«Нет оправдания применению Россией военной силы против украинских кораблей и персонала. Мы призываем к сдержанности, надлежащему уважению международного права и предотвращению любой дальнейшей эскалации. Мы призываем Россию отпустить задержанных членов экипажа, вернуть корабли и не препятствовать прохождению судов через Керченский пролив», — говорится в тексте коммюнике.

Напомним, 25 ноября 2018 года три украинских военных корабля пересекли российскую границу в районе Керченского пролива и вошли в территориальные воды РФ. Они не отвечали на запросы погранслужбы ФСБ, поэтому российская сторона была вынуждена применить силу.

В результате инцидента все три корабля были арестованы, а 22 моряка и два сотрудника СБУ, находившихся на их борту, задержаны. На данный момент в отношении украинцев ведётся следствие. В России неоднократно подчёркивали, что корабли ВМСУ намеренно шли на провокацию, игнорируя устоявшиеся правила прохода Керченского пролива.

Страны G7 осознают провокационный характер действий Украины в Керченском проливе, однако продолжают поддерживать Киев, указал политолог, экономист Александр Дудчак.

«Страны «семёрки» прекрасно знают, что именно происходило в Керченском проливе, но им выгодно подавать произошедшие события именно в таком свете. Там была провокация, организованная и инициированная не только Украиной — Киев без поддержки Запада не начал бы такие действия. Украина пыталась спровоцировать российскую сторону», — сказал он RT.

«Многочисленные американские военные инструкторы»

Кроме того, в коммюнике выражается и обеспокоенность наличием в Венесуэле российских военных специалистов. По мнению стран G7, это может «усугубить» ситуацию в стране.

«Мы озабочены развёртыванием российских вооружённых сил, которое рискует осложнить уже и без того критическую ситуацию. Мы призываем международное сообщество занять единую твёрдую и принципиальную позицию, чтобы помочь населению Венесуэлы прийти к мирному, долговременному и устойчивому решению, которое позволит избежать обострения кризиса», — говорится в тексте коммюнике.

Однако в России неоднократно отмечали, что в Венесуэле присутствуют военные специалисты, которые реализуют двусторонние соглашения в области обороны, напомнил руководитель Центра военно-политических исследований ИСК РАН Владимир Батюк.

«Если говорить о присутствии российских военных, то они вообще никакого отношения не имеют к внутриполитическим процессам Венесуэлы. Это чисто технические специалисты, которые решают чисто технические проблемы, — отметил он в беседе с RT. — Видимо, данное заявление — составная часть той политико-пропагандистской войны, которая ведётся вокруг Венесуэлы, и не более того».

Кроме того, российская сторона подчёркивает, что действия американского руководства в соседних с Венесуэлой странах вызывают вопросы.

«В этой связи неплохо бы, к примеру, узнать, что делают многочисленные американские военные инструкторы в соседней с Венесуэлой Колумбии? И почему вдруг Белый дом стал зазывать её другого соседа — Бразилию — в НАТО вопреки уставу и даже названию Североатлантического блока?» — сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«США пытаются сделать так, чтобы виноватой была Россия»

G7 также призвала Россию «вернуться» к полному соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«Мы призываем Россию в полной и подлежащей верификации мере вернуться к выполнению обязательств в рамках ДРСМД до того, как решение США выйти из договора вступит в силу, чтобы сохранить соглашение» — говорится в документе. В нём отмечается, что если это не будет сделано, это будет означать «конец договора».

Участвовавшие в саммите министры заявили о необходимости «отслеживать последствия в сфере безопасности проводимых РФ разработок ракет, нарушающих параметры ДРСМД, и реагировать соответствующим образом».

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Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров выразил мнение, что цель подобных заявлений о ДРСМД — «морочить голову» всему миру о том, что Россия нарушила договор и именно она должна к нему вернуться.

«Американцы отказались от договора, первыми вышли из него, заявили о какой-то несуществующей угрозе в виде ракеты, которая не вписывается в параметры ДРСМД», — сказал сенатор в беседе с RT.

По мнению Джабарова, заявление представителей G7 о необходимости «соблюдения» ДРСМД Россией является попыткой оправдать саму ситуацию и американцев.

«Но в то же время у тех членов G7, которые входят в состав Европы, есть опасения, что если они допустят размещение американских новых ракет на своей территории, то получат ответную реакцию России», — подчеркнул парламентарий.

Американцы в бюджете на текущий год заложили деньги на разработку и исследования ракет данного класса, напомнил Джабаров.

«Но США всё равно пытаются сделать так, чтобы виноватой была Россия. Это попытка свалить вину с больной головы на здоровую», — заключил сенатор.

То, что США виновны в подрыве Договора РСМД, совершенно очевидно, соглашается первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

«Но те страны, которые выступают союзниками Соединённых Штатов по НАТО, даже в условиях, когда есть определённые сложности, настойчиво затуманивают эту ситуацию и по сложившейся на Западе привычке объявляют виновником Россию», — сказал депутат в беседе с RT.

Парламентарий отметил, что речь идёт о болезненной теме и многие страны на разных этапах дискуссии категорично высказывались в поддержку сохранения договора. Новиков напомнил, что европейские политики говорили о чрезвычайной важности функционирования ДРСМД.

«Каждый день идёт борьба за то, что уже завтра станет историей. Поэтому, несмотря на явную вину Вашингтона в разрыве договора, уже сейчас пропагандистскими способами подменяют понятия и вместо США виновником объявляют Россию», — заключил парламентарий.

Зеркальный ответ

Накануне саммита G7 генсек НАТО Йенс Столтенберг в ответ на вопрос о возможности сохранения ДРСМД также связал эту вероятность именно с действиями со стороны России.

«У РФ всё ещё есть возможность вернуться к выполнению договора, потому что период завершения выхода истечёт в августе», — приводит РИА Новости слова политика, сказанные 4 апреля. Столтенберг добавил, что союзники начали готовиться к варианту развития событий без ДРСМД.

За день до этого, 3 апреля, вице-президент США Майк Пенс заявил, что Вашингтон по-прежнему открыт для диалога с Россией по вопросу ДРСМД.

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«Америка остаётся открытой для диалога с Россией и надеется, что та сможет найти путь к полному соблюдению ДРСМД», — сказал он во время выступления в Атлантическом совете. Его слова приводит РИА Новости.

Напомним, в октябре 2018 года президент США Дональд Трамп заявил о намерении покинуть Договор РСМД, который заключили лидер СССР Михаил Горбачёв и президент США Рональд Рейган в 1987 году. Документ предписывал ликвидацию баллистических и крылатых ракет наземного базирования дальностью от 500 до 5500 км.

В Белом доме заявили, что причиной выхода из соглашения стали некие «нарушения» со стороны России, однако никаких доказательств в подтверждение этих сведений американская сторона не опубликовала.

В декабре 2018 года госсекретарь США Майк Помпео заявил, что у России есть 60 дней, чтобы «вернуться к выполнению» договора. В феврале 2019 года Вашингтон официально уведомил Россию о приостановлении своего участия в договоре РСМД.

В ответ на этот шаг 2 февраля президент России Владимир Путин заявил о приостановке участия РФ в ДРСМД. При этом Москва неоднократно заявляла, что соблюдает свои обязательства по договору.

«Мы поступим следующим образом. Наш ответ будет зеркальным. Американские партнёры объявили о том, что они приостанавливают своё участие в договоре, — и мы приостанавливаем. Они объявили о том, что они занимаются НИР, и НИОКР (разработкой. — RT), и опытно-конструкторскими работами, — и мы будем делать то же самое», — сказал российский лидер.

Вместе с тем Путин подчеркнул, что Москва не должна «втягиваться в затратную гонку вооружений», и добавил, что Россия не будет размещать запрещённые договором ракеты ни в одном из регионов мира, если так не поступят США.

«Исходим из того, что Россия не будет размещать, если такое оружие появится, ни в Европе, ни в других регионах мира оружие средней и меньшей дальности до тех пор, пока в соответствующих регионах мира не появится подобное оружие американского производства», — заключил глава российского государства.