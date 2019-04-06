G7 обеспокоена присутствием российских военных специалистов в Венесуэле
- РИА Новости
«Мы озабочены развёртыванием российских вооружённых сил, которое рискует осложнить уже и без того критическую ситуацию», — говорится в совместном коммюнике.
G7 призвала международное сообщество занять твёрдую позицию, чтобы помочь населению Венесуэлы прийти к мирному, демократичному и устойчивому решению, которое позволит избежать обострения кризиса.
Дипломаты также призвали незамедлительно обеспечить гуманитарный доступ в страну.
Ранее в МИД России заявили, что нахождение российских специалистов на территории Венесуэлы регулируется двусторонним соглашением о военно-техническом сотрудничестве от 2001 года.
В ведомстве отметили, что специалисты будут находиться в Венесуэле столько, сколько это необходимо им и правительству Боливарианской Республики.