G7 обеспокоена присутствием российских военных специалистов в Венесуэле

Главы МИД стран «Большой семёрки» (G7) по итогам саммита во Франции выразили озабоченность по поводу присутствия российских военных специалистов в Венесуэле.

«Мы озабочены развёртыванием российских вооружённых сил, которое рискует осложнить уже и без того критическую ситуацию», — говорится в совместном коммюнике.

G7 призвала международное сообщество занять твёрдую позицию, чтобы помочь населению Венесуэлы прийти к мирному, демократичному и устойчивому решению, которое позволит избежать обострения кризиса.

Дипломаты также призвали незамедлительно обеспечить гуманитарный доступ в страну.

Ранее в МИД России заявили, что нахождение российских специалистов на территории Венесуэлы регулируется двусторонним соглашением о военно-техническом сотрудничестве от 2001 года.

В ведомстве отметили, что специалисты будут находиться в Венесуэле столько, сколько это необходимо им и правительству Боливарианской Республики.