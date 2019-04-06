G7 обеспокоена присутствием российских военных специалистов в Венесуэле

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Главы МИД стран «Большой семёрки» (G7) по итогам саммита во Франции выразили озабоченность по поводу присутствия российских военных специалистов в Венесуэле.
G7 обеспокоена присутствием российских военных специалистов в Венесуэле
  • РИА Новости

«Мы озабочены развёртыванием российских вооружённых сил, которое рискует осложнить уже и без того критическую ситуацию», — говорится в совместном коммюнике.

G7 призвала международное сообщество занять твёрдую позицию, чтобы помочь населению Венесуэлы прийти к мирному, демократичному и устойчивому решению, которое позволит избежать обострения кризиса.

Дипломаты также призвали незамедлительно обеспечить гуманитарный доступ в страну.

Ранее в МИД России заявили, что нахождение российских специалистов на территории Венесуэлы регулируется двусторонним соглашением о военно-техническом сотрудничестве от 2001 года.

В ведомстве отметили, что специалисты будут находиться в Венесуэле столько, сколько это необходимо им и правительству Боливарианской Республики.

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