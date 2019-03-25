Патрушев оценил ситуацию с ДРСМД
«Никаких политических или правовых препятствий для трансформации ДРСМД в многостороннюю договорённость нет», — отметил он.
Патрушев добавил, что Вашингтон так и не предоставил ни одного доказательства якобы нарушения Москвой своих обязательств по ДРСМД.
«При этом Вашингтон проигнорировал российские озабоченности в нарушении Соединёнными Штатами обязательств по договору», — подчеркнул он.
Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон не исключил переговоров с Россией по контролю над вооружениями, а также отметил возможность включения Китая в эту дискуссию.
6 февраля американский лидер Дональд Трамп во время ежегодного обращения к конгрессу допустил, что США могут заключить новое соглашение вместо ДРСМД.
Замруководителя Центра социально-экономических исследований Китая Института Дальнего Востока РАН Павел Каменнов в беседе с НСН прокомментировал слова Трампа.