Патрушев оценил ситуацию с ДРСМД

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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в беседе с газетой «Известия» заявил, что никаких препятствий для расширения Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) в многосторонний формат не существует.

«Никаких политических или правовых препятствий для трансформации ДРСМД в многостороннюю договорённость нет», — отметил он.

Патрушев добавил, что Вашингтон так и не предоставил ни одного доказательства якобы нарушения Москвой своих обязательств по ДРСМД.

«При этом Вашингтон проигнорировал российские озабоченности в нарушении Соединёнными Штатами обязательств по договору», — подчеркнул он.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон не исключил переговоров с Россией по контролю над вооружениями, а также отметил возможность включения Китая в эту дискуссию.

6 февраля американский лидер Дональд Трамп во время ежегодного обращения к конгрессу допустил, что США могут заключить новое соглашение вместо ДРСМД.

Замруководителя Центра социально-экономических исследований Китая Института Дальнего Востока РАН Павел Каменнов в беседе с НСН прокомментировал слова Трампа.

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