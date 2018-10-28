«Решение принято и выполняется»: Лавров заявил о фактически начавшемся выходе США из ДРСМД

США фактически уже приняли и реализуют на практике решение о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он подчеркнул, что если Вашингтон идёт на такую меру, то должен предоставить Москве информацию о своих дальнейших шагах в области контроля над вооружениями. Между тем глава Пентагона Джеймс Мэттис, прибывший с визитом в Европу, сообщил о проведении консультации по ДРСМД с союзниками по НАТО. По мнению экспертов, уровень безопасности европейских стран значительно понизится в случае разрыва соглашения. В ЕС хорошо это осознают и осуждают инициативу Белого дома по расторжению договора, подчёркивают политологи.

Решение Соединённых Штатов выйти из Договора о нераспространении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) воспринимается Россией как уже свершившийся факт. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Не знаю, какая у них в Вашингтоне «кухня». Думаю, не обошлось без участия в дискуссии по этому вопросу глав Госдепартамента США Майка Помпео и Пентагона Джеймса Мэттиса. Это очевидно. То, что решение принято и выполняется, — объективный факт для нас», — сказал он в эфире телеканала «Россия — 1».

Лавров подчеркнул, что в ходе визита советника американского президента Джона Болтона в Москву 21-23 октября вопрос ДРСМД обсуждался. Так, после переговоров «стало понятно», что официально Вашингтон выйдет из договорённости через месяц-полтора, отметил министр.

Глава российского внешнеполитического ведомства рассказал, что за несколько дней до объявления президентом США Дональдом Трампом о своём намерении выйти из ДРСМД Вашингтон передал в МИД РФ перечень вопросов американской стороны об исполнении Москвой договорённостей.

«Мы разослали этот перечень в Министерство обороны России и другие ведомства, которые должны посмотреть на эти претензии, начали работу по подготовке ответа на американские озабоченности», — добавил Лавров.

Министр также отметил, что Соединённые Штаты должны сообщить России о своих намерениях в области контроля над вооружениями.

«Раз они решают таким образом выводить «из оборота» все международно-правовые документы в области контроля над вооружениями, пусть скажут, что собираются делать в этой области. Просто бесконтрольно, нетранспарентно, чтобы никто опять не знал, что делает другой — так нельзя», — подчеркнул он.

Напомним, 20 октября Трамп заявил о выходе США из ДРСМД. По мнению хозяина Белого дома, Россия «нарушает» положения договора.

«Я не понимаю, почему Обама (экс-президент США Барак Обама. — RT) не вёл переговоры или не вывел (США из ДРСМД. — RT). Мы не позволим им нарушать договорённость…Россия не соблюдала соглашение, поэтому, к сожалению, мы расторгнем соглашение и выйдем из него», — сказал он.

Президент России Владимир Путин, комментируя заявление Трампа, отметил, что после выхода Соединённых Штатов из соглашения может начаться гонка вооружений.

«Не остаётся ничего, кроме гонки вооружений… Самый главный вопрос: что они будут делать с этими вновь появляющимися ракетами? Если они будут поставлены в Европу, то, естественно, мы будем должны ответить зеркально», — резюмировал глава российского государства.

В Евросоюзе также выступили с осуждением инициативы США. Так, Франция призвала не принимать односторонних решений в области ДРСМД. Об этом заявил официальный представитель французского МИД.

«Мы призываем все стороны избегать односторонних поспешных решений, которые будут вызывать сожаление», — цитирует его ТАСС.

В связи с этим министр обороны США Джеймс Мэттис в ходе своего визита в Чехию заявил, что Вашингтон консультируется с европейскими союзниками по НАТО, которые призывают не выходить из договора, а попытаться «вернуть» Россию к исполнению ДРСМД.

«Мы консультируемся с нашими европейскими коллегами. Накануне я говорил об этом с министром обороны Германии и, как я сказал, консультации продолжаются», — сказал он.

«Мэттис намерен снять обеспокоенность европейских союзников США о судьбе договора РСМД», — Reuters.

Reuters

«Даже союзники США беспокоятся»

От разрыва ДРСМД сильнее всего пострадает безопасность Европы, а потому в интересах европейских стран продвигать идею о подписании нового, но уже многостороннего договора, считает член-корреспондент Академии военных наук, политолог Сергей Судаков.

«Европейские партнёры должны всячески лоббировать подписание нового договора по РСМД, но в котором должны участвовать не только две крупнейшие страны, такие как Россия и США, а конечно же должны участвовать Китай, Индия, Пакистан и Иран. Вот только при таком раскладе можно говорить, что некий баланс будет соблюдён», — сказал он RT.

Однако маловероятно, что Китай и Иран, а также другие страны, разрабатывающие новые ракеты, подпишут такое соглашение, отметил руководитель Центра российско-американских отношений Института США и Канады РАН Павел Подлесный.

«Сомнительно, что другие страны пойдут на такие соглашения, я имею в виду Китай, Иран, Саудовскую Аравию, Северную Корею и так далее. Так что тут вопрос будет заключаться не в соглашении, а мне кажется в попытках договориться с американцами, что они не будут размещать свои ракеты в Европе», — подчеркнул он.

По мнению Подлесного, в случае выхода США из ДРСМД пострадают все стороны, так как Россия вынуждена будет совершать ответные шаги и общий уровень безопасности понизится.

«Если американцы что-то начнут делать помимо выхода (размещать ракеты в Европе. — RT), значит, Россия будет реагировать. Ущерб может быть и для одной, и для другой стороны», — считает эксперт.

При этом Подлесный предположил, что юридическое оформление выхода Вашингтона из договора может состояться уже 11 ноября в Париже, где на мероприятиях в честь 100-летия окончания Первой мировой войны будут присутствовать оба лидера.