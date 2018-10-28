«Решение принято и выполняется»: Лавров заявил о фактически начавшемся выходе США из ДРСМД
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Решение Соединённых Штатов выйти из Договора о нераспространении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) воспринимается Россией как уже свершившийся факт. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Не знаю, какая у них в Вашингтоне «кухня». Думаю, не обошлось без участия в дискуссии по этому вопросу глав Госдепартамента США Майка Помпео и Пентагона Джеймса Мэттиса. Это очевидно. То, что решение принято и выполняется, — объективный факт для нас», — сказал он в эфире телеканала «Россия — 1».
Лавров подчеркнул, что в ходе визита советника американского президента Джона Болтона в Москву 21-23 октября вопрос ДРСМД обсуждался. Так, после переговоров «стало понятно», что официально Вашингтон выйдет из договорённости через месяц-полтора, отметил министр.
Глава российского внешнеполитического ведомства рассказал, что за несколько дней до объявления президентом США Дональдом Трампом о своём намерении выйти из ДРСМД Вашингтон передал в МИД РФ перечень вопросов американской стороны об исполнении Москвой договорённостей.
«Мы разослали этот перечень в Министерство обороны России и другие ведомства, которые должны посмотреть на эти претензии, начали работу по подготовке ответа на американские озабоченности», — добавил Лавров.
Министр также отметил, что Соединённые Штаты должны сообщить России о своих намерениях в области контроля над вооружениями.
«Раз они решают таким образом выводить «из оборота» все международно-правовые документы в области контроля над вооружениями, пусть скажут, что собираются делать в этой области. Просто бесконтрольно, нетранспарентно, чтобы никто опять не знал, что делает другой — так нельзя», — подчеркнул он.
Напомним, 20 октября Трамп заявил о выходе США из ДРСМД. По мнению хозяина Белого дома, Россия «нарушает» положения договора.
«Я не понимаю, почему Обама (экс-президент США Барак Обама. — RT) не вёл переговоры или не вывел (США из ДРСМД. — RT). Мы не позволим им нарушать договорённость…Россия не соблюдала соглашение, поэтому, к сожалению, мы расторгнем соглашение и выйдем из него», — сказал он.
Президент России Владимир Путин, комментируя заявление Трампа, отметил, что после выхода Соединённых Штатов из соглашения может начаться гонка вооружений.
«Не остаётся ничего, кроме гонки вооружений… Самый главный вопрос: что они будут делать с этими вновь появляющимися ракетами? Если они будут поставлены в Европу, то, естественно, мы будем должны ответить зеркально», — резюмировал глава российского государства.
В Евросоюзе также выступили с осуждением инициативы США. Так, Франция призвала не принимать односторонних решений в области ДРСМД. Об этом заявил официальный представитель французского МИД.
«Мы призываем все стороны избегать односторонних поспешных решений, которые будут вызывать сожаление», — цитирует его ТАСС.
В связи с этим министр обороны США Джеймс Мэттис в ходе своего визита в Чехию заявил, что Вашингтон консультируется с европейскими союзниками по НАТО, которые призывают не выходить из договора, а попытаться «вернуть» Россию к исполнению ДРСМД.
«Мы консультируемся с нашими европейскими коллегами. Накануне я говорил об этом с министром обороны Германии и, как я сказал, консультации продолжаются», — сказал он.
- «Мэттис намерен снять обеспокоенность европейских союзников США о судьбе договора РСМД», — Reuters.
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«Даже союзники США беспокоятся»
От разрыва ДРСМД сильнее всего пострадает безопасность Европы, а потому в интересах европейских стран продвигать идею о подписании нового, но уже многостороннего договора, считает член-корреспондент Академии военных наук, политолог Сергей Судаков.
«Европейские партнёры должны всячески лоббировать подписание нового договора по РСМД, но в котором должны участвовать не только две крупнейшие страны, такие как Россия и США, а конечно же должны участвовать Китай, Индия, Пакистан и Иран. Вот только при таком раскладе можно говорить, что некий баланс будет соблюдён», — сказал он RT.
Однако маловероятно, что Китай и Иран, а также другие страны, разрабатывающие новые ракеты, подпишут такое соглашение, отметил руководитель Центра российско-американских отношений Института США и Канады РАН Павел Подлесный.
«Сомнительно, что другие страны пойдут на такие соглашения, я имею в виду Китай, Иран, Саудовскую Аравию, Северную Корею и так далее. Так что тут вопрос будет заключаться не в соглашении, а мне кажется в попытках договориться с американцами, что они не будут размещать свои ракеты в Европе», — подчеркнул он.
По мнению Подлесного, в случае выхода США из ДРСМД пострадают все стороны, так как Россия вынуждена будет совершать ответные шаги и общий уровень безопасности понизится.
«Если американцы что-то начнут делать помимо выхода (размещать ракеты в Европе. — RT), значит, Россия будет реагировать. Ущерб может быть и для одной, и для другой стороны», — считает эксперт.
При этом Подлесный предположил, что юридическое оформление выхода Вашингтона из договора может состояться уже 11 ноября в Париже, где на мероприятиях в честь 100-летия окончания Первой мировой войны будут присутствовать оба лидера.