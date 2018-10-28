Лавров рассказал о подготовке Россией ответов на вопросы США по ДРСМД

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе интервью Владимиру Соловьёву для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» рассказал, что Москва готовит ответы на переданный Вашингтоном список вопросов по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«Буквально неделю назад, за несколько дней до того, как было объявлено о намерении выйти из ДРСМД, американцы через своё посольство в Москве передали в МИД России развёрнутый перечень вопросов, которые вызывают у них подозрения», — сказал министр.

По словам Лаврова, документ был направлен в ряд соответствующих российских ведомств.

«Мы разослали этот перечень в Министерство обороны России и другие ведомства, которые должны посмотреть на эти претензии, начали работу по подготовке ответа на американские озабоченности», — заключил он.

20 октября американский лидер Дональд Трамп объявил о намерении Соединённых Штатов выйти из ДРСМД.

Впоследствии Лавров заявил, что, по оценке российской стороны, Вашингтон официально объявит о выходе из договора через 1—1,5 месяца.

Военный эксперт Центра стратегической конъюнктуры Олег Пономаренко в беседе с «Невскими новостями» оценил заявления США.