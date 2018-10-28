Лавров рассказал о подготовке Россией ответов на вопросы США по ДРСМД
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- РИА Новости
«Буквально неделю назад, за несколько дней до того, как было объявлено о намерении выйти из ДРСМД, американцы через своё посольство в Москве передали в МИД России развёрнутый перечень вопросов, которые вызывают у них подозрения», — сказал министр.
По словам Лаврова, документ был направлен в ряд соответствующих российских ведомств.
«Мы разослали этот перечень в Министерство обороны России и другие ведомства, которые должны посмотреть на эти претензии, начали работу по подготовке ответа на американские озабоченности», — заключил он.
20 октября американский лидер Дональд Трамп объявил о намерении Соединённых Штатов выйти из ДРСМД.
Впоследствии Лавров заявил, что, по оценке российской стороны, Вашингтон официально объявит о выходе из договора через 1—1,5 месяца.
Военный эксперт Центра стратегической конъюнктуры Олег Пономаренко в беседе с «Невскими новостями» оценил заявления США.