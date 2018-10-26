Горбачёв заявил о начале новой гонки вооружений
- Reuters
Об этом он написал в специальной колонке для газеты The New York Times.
«Была объявлена новая гонка вооружений», — написал Горбачёв.
По его словам, это «не первая жертва милитаризации международной обстановки».
Он уточнил, что ещё в 2002 году Вашингтон вышел из договора по ПРО, а в этом году — из соглашения по иранской атомной программе.
Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что, по оценке российской стороны, США официально объявят о выходе из ДРСМД через 1—1,5 месяца.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее также заявил, что планы США выйти из договора фактически означают намерение начать гонку вооружений.