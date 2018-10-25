Лавров рассказал, когда США официально выйдут из ДРСМД

Короткая ссылка
Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что, по оценке российской стороны, США официально объявят о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) через 1—1,5 месяца. Он отметил, что это стало понятно после встречи президента России Владимира Путина с советником американского лидера Дональда Трампа по национальной безопасности Джоном Болтоном.
Лавров рассказал, когда США официально выйдут из ДРСМД
  • РИА Новости

«С выходом из ДРСМД, который пока ещё официально не заявлен, но заявлено о намерении, и по переговорам в Москве в ходе в том числе встречи президента Путина с Джоном Болтоном стало понятно, что это решение принято, просто формализовано будет, видимо, очень скоро или через месяц-полтора», — приводит Интерфакс слова Лаврова.

Он отметил, что Россия не будет отвечать на выход США из ДРСМД затратными методами, как это было во времена гонки вооружений.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что все заявления США о якобы нарушении Россией ДРСМД являются голословными и провокационными.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить