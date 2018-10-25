Лавров рассказал, когда США официально выйдут из ДРСМД

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что, по оценке российской стороны, США официально объявят о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) через 1—1,5 месяца. Он отметил, что это стало понятно после встречи президента России Владимира Путина с советником американского лидера Дональда Трампа по национальной безопасности Джоном Болтоном.

«С выходом из ДРСМД, который пока ещё официально не заявлен, но заявлено о намерении, и по переговорам в Москве в ходе в том числе встречи президента Путина с Джоном Болтоном стало понятно, что это решение принято, просто формализовано будет, видимо, очень скоро или через месяц-полтора», — приводит Интерфакс слова Лаврова.

Он отметил, что Россия не будет отвечать на выход США из ДРСМД затратными методами, как это было во времена гонки вооружений.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что все заявления США о якобы нарушении Россией ДРСМД являются голословными и провокационными.