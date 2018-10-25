Захарова назвала провокационными обвинения США в адрес России в нарушении ДРСМД

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что все заявления США о якобы нарушении Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) являются голословными и провокационными.
Захарова назвала провокационными обвинения США в адрес России в нарушении ДРСМД
  • РИА Новости

«Разрушая договор США ведут массированную пропагандистскую кампанию, пытаясь представить дело так, будто бы этот шаг спровоцирован якобы допущенными Россией некими нарушениями. Это абсолютно неприемлемо, так как это не соответствует действительности. Американская сторона так и не смогла предъявить ни России, ни международному сообществу какие-либо доказательства в обоснование своих претензий», — сказала Захарова.

По её словам, все обвинения являются голословными, носят провокационный характер.

«Хотели бы напомнить, что на протяжении многих лет мы проявляли максимальное терпение, сдержанность, указывая на прямые и очевидные нарушения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности со стороны самих Соединённых Штатов», — отметила она.

Ранее президент России Владимир Путин на пресс-конференции с итальянским премьером Джузеппе Конте заявил, что российская сторона ответит на выход США из ДРСМД быстро и эффективно.

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