Путин пообещал ответ на выход США из Договора РСМД
- Reuters
«Отвечая прямо на ваш вопрос, сможем ли мы ответить... Сможем, и это будет очень быстро и эффективно», — подчеркнул он.
В свою очередь, Конте заявил, что Италия на фоне заявлений США о ДРСМД «живёт с тревогой», поскольку речь идёт о ракетах средней и меньшей дальности.
Ранее Путин прокомментировал намерение Вашингтона выйти из договора.
Он также отметил, что рассчитывает обсудить сложившуюся ситуацию с американским лидером Дональдом Трампом в Париже.