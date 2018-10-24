Путин пообещал ответ на выход США из Договора РСМД

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции с итальянским премьером Джузеппе Конте заявил, что российская сторона ответит на выход США из ДРСМД быстро и эффективно.

«Отвечая прямо на ваш вопрос, сможем ли мы ответить... Сможем, и это будет очень быстро и эффективно», — подчеркнул он.

В свою очередь, Конте заявил, что Италия на фоне заявлений США о ДРСМД «живёт с тревогой», поскольку речь идёт о ракетах средней и меньшей дальности.

Ранее Путин прокомментировал намерение Вашингтона выйти из договора.

Он также отметил, что рассчитывает обсудить сложившуюся ситуацию с американским лидером Дональдом Трампом в Париже.

RT вёл прямую трансляцию.