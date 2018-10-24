Путин прокомментировал намерение США выйти из ДРСМД

Российский лидер Владимир Путин на пресс-конференции с итальянским премьером Джузеппе Конте прокомментировал планы США выйти из Договора РСМД.

«Действительно, есть определённые вопросы в связи с развитием ракетных технологий в мире и с ограничениями, которые взяли на себя только Соединённые Штаты и Советский Союз (сегодня, соответственно, Российская Федерация)… Нас беспокоит, что ликвидирован Договор об ограничении систем противоракетной обороны, теперь речь идёт о Договоре о ракетах средней и меньшей дальности. Кроме того, непонятна судьба СНВ-3… Если всё это будет демонтировано, то вообще ничего не останется в сфере ограничения роста вооружений», — заявил он.

По словам президента, тогда ситуация будет крайне опасной.

«Не остаётся ничего, кроме гонки вооружений… Самый главный вопрос: что они будут делать с этими вновь появляющимися ракетами? Если они будут поставлены в Европу, то, естественно, мы будем должны ответить зеркально. Европейские страны, которые согласятся с этим (если до этого дойдёт), должны будут понимать, что они ставят свою собственную территорию под угрозу возможного ответного удара», — подчеркнул он.

Путин отметил, что не видит никаких оснований доводить ситуацию в Европе до столь высокого уровня опасности.

При этом он указал на то, что США так и не предъявили никаких доказательств нарушения ДРСМД со стороны России, но сами его уже нарушили.

RT ведёт прямую трансляцию пресс-конференции.