«Ответ будет быстрым и эффективным»: Путин о возможном выходе США из ДРСМД

В Москве состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и главы кабинета министров Италии Джузеппе Конте. Лидеры обсудили развитие двустороннего сотрудничества, ситуацию в Сирии и Ливии, а также встретились с руководителями ведущих итальянских предприятий. RT вёл прямую трансляцию пресс-конференции Путина и Конте.