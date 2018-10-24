Путин рассчитывает обсудить с Трампом Договор РСМД в Париже
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- globallookpress.com
«Мы здесь готовы работать с нашими американскими партнёрами без всяких истерик. Важно, что последует за этим, какие будут решения. Надеюсь, что мы по всем этим вопросам хотя бы накоротке на полях встреч в Париже 11 ноября сможем с президентом Соединённых Штатов на эту тему поговорить», — отметил он.
Ранее Путин прокомментировал намерение Вашингтона выйти из Договора РСМД.
В Кремле заявляли, что Путин во время визита в Париж встретится с Трампом.