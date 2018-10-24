Путин рассчитывает обсудить с Трампом Договор РСМД в Париже

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Российский лидер Владимир Путин во время пресс-конференции выразил надежду, что в ходе встречи со своим американским коллегой Дональдом Трампом в Париже 11 ноября сможет обсудить ситуацию вокруг Договора РСМД.
Путин рассчитывает обсудить с Трампом Договор РСМД в Париже
  • © Juhani Kandell
  • globallookpress.com

«Мы здесь готовы работать с нашими американскими партнёрами без всяких истерик. Важно, что последует за этим, какие будут решения. Надеюсь, что мы по всем этим вопросам хотя бы накоротке на полях встреч в Париже 11 ноября сможем с президентом Соединённых Штатов на эту тему поговорить», — отметил он.

Ранее Путин прокомментировал намерение Вашингтона выйти из Договора РСМД.

В Кремле заявляли, что Путин во время визита в Париж встретится с Трампом.

RT вёл прямую трансляцию пресс-конференции

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