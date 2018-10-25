Захарова: выход из ДРСМД стал бы одной из самых опасных ошибок США

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что возможный выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) может стать одной из самых опасных ошибок Вашингтона.
Захарова: выход из ДРСМД стал бы одной из самых опасных ошибок США
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«Считаем, что это стало бы одной из наиболее опасных ошибок в череде предпринятых в последнее время Вашингтоном шагов по выходу из целого ряда международных соглашений, международных структур», — сказала Захарова.

По её словам, создаётся впечатление, что США стремятся обеспечить себе доминирующее положение в различных сферах, включая военную.

«Действия США чреваты серьёзным риском втягивания целых регионов в новую гонку вооружений», — отметила Захарова. 

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в эфире программы «Большая игра» на Первом канале заявил, что тема сохранения ДРСМД будет одной из главных на встрече лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Париже 11 ноября.

Политолог и президент центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Фёдоров в беседе с Пятым каналом сказал, что США обеспокоены растущим влиянием России, а соглашение ограничивает Вашингтон в действиях.

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