Захарова: выход из ДРСМД стал бы одной из самых опасных ошибок США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что возможный выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) может стать одной из самых опасных ошибок Вашингтона.

«Считаем, что это стало бы одной из наиболее опасных ошибок в череде предпринятых в последнее время Вашингтоном шагов по выходу из целого ряда международных соглашений, международных структур», — сказала Захарова.

По её словам, создаётся впечатление, что США стремятся обеспечить себе доминирующее положение в различных сферах, включая военную.

«Действия США чреваты серьёзным риском втягивания целых регионов в новую гонку вооружений», — отметила Захарова.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в эфире программы «Большая игра» на Первом канале заявил, что тема сохранения ДРСМД будет одной из главных на встрече лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Париже 11 ноября.

Политолог и президент центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Фёдоров в беседе с Пятым каналом сказал, что США обеспокоены растущим влиянием России, а соглашение ограничивает Вашингтон в действиях.