Россия внесёт в ООН проект резолюции в поддержку сохранения ДРСМД

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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в эфире программы «Большая игра» на Первом канале заявил, что Россия в среду, 24 октября, внесёт в ООН проект резолюции в поддержку сохранения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«Сегодня в первом комитете Генеральной Ассамблеи ООН Российская Федерация вносит проект резолюции в поддержку сохранения договора. Посмотрим, как страны, в том числе союзники США, поведут себя в этой ситуации», — приводит ТАСС слова Рябкова.

Ранее президент России Владимир Путин  заявил, что российская сторона ответит на выход США из ДРСМД быстро и эффективно.

20 октября президент США Дональд Трамп объявил о намерении выйти из Договора РСМД

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