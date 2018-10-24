Россия внесёт в ООН проект резолюции в поддержку сохранения ДРСМД

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в эфире программы «Большая игра» на Первом канале заявил, что Россия в среду, 24 октября, внесёт в ООН проект резолюции в поддержку сохранения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«Сегодня в первом комитете Генеральной Ассамблеи ООН Российская Федерация вносит проект резолюции в поддержку сохранения договора. Посмотрим, как страны, в том числе союзники США, поведут себя в этой ситуации», — приводит ТАСС слова Рябкова.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона ответит на выход США из ДРСМД быстро и эффективно.

20 октября президент США Дональд Трамп объявил о намерении выйти из Договора РСМД.