Россия внесёт в ООН проект резолюции в поддержку сохранения ДРСМД
«Сегодня в первом комитете Генеральной Ассамблеи ООН Российская Федерация вносит проект резолюции в поддержку сохранения договора. Посмотрим, как страны, в том числе союзники США, поведут себя в этой ситуации», — приводит ТАСС слова Рябкова.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона ответит на выход США из ДРСМД быстро и эффективно.
20 октября президент США Дональд Трамп объявил о намерении выйти из Договора РСМД.