МИД: тема ДРСМД станет одной из главных на встрече Путина и Трампа в Париже

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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в эфире программы «Большая игра» на Первом канале заявил, что тема сохранения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) будет одной из главных на встрече лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Париже 11 ноября.

«Я уверен, что эта тема будет одной из главных. Нам надо разобраться, куда двигаются США в этом вопросе», — приводит ТАСС слова Рябкова.

Он сообщил, что перспектива проведения отдельной полноформатной встречи Путина и Трампа существует.

Он также отметил, что у России нет информации, когда и где могут быть развёрнуты новые американские крылатые ракеты, но, по словам замглавы МИД, США могут сделать этот рывок очень быстро.

Рябков добавил, что Москва видит в действиях Вашингтона угрозу безопасности России, требующую военно-технического ответа.

Также он сообщил, что Россия внесёт в ООН проект резолюции в поддержку сохранения ДРСМД.

20 октября Трамп объявил о намерении выйти из Договора РСМД

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