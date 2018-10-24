Эксперт оценил заявления США о планах выхода из ДРСМД и наращивании ядерного потенциала

Военный эксперт Центра стратегической конъюнктуры Олег Пономаренко в беседе с «Невскими новостями» оценил заявления США о планах выхода из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) и наращивании ядерного потенциала.

По словам Пономаренко, нужно смотреть на конкретные шаги, которые будут предприниматься.

«Те события, которые мы сейчас наблюдаем, в том числе выход из ДРСМД, направлены на то, чтобы развязать себе руки в отношении создания определённых вооружений», — полагает эксперт.

Пономаренко при этом отметил, что стратегический паритет есть и одномоментно его не нарушат.

Ранее политолог и президент центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Фёдоров в беседе с Пятым каналом сказал, что США обеспокоены растущим влиянием России, а соглашение ограничивает Вашингтон в действиях.