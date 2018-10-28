Лавров: запрос на русофобию агрессивно навязывается в США

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Запрос на русофобию агрессивно навязывается американскому обществу, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Лавров: запрос на русофобию агрессивно навязывается в США
  • Reuters

Как отметил глава МИД в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», в настоящее время в американском обществе нет запроса на русофобию.

«Этот запрос очень агрессивно навязывается, в том числе путём измышлений, лживых обвинений, фейковых новостей про Россию, но всё больше приходит осознание того, что это абсолютно искусственно подогреваемый напор и что с Россией лучше просто по-честному равноправно договариваться — не обязательно дружить, мы в друзья не набиваемся», — сказал Лавров.

Ранее он заявил, что отношения России и Запада стали хуже, чем во времена холодной войны, поскольку тогда «не было одержимости русофобией».

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