«Завязан большой бизнес»: почему в Европе раскритиковали саудовскую версию гибели журналиста Хашукджи

Европа считает недостаточными предоставленные Саудовской Аравией сведения о гибели журналиста Джамаля Хашукджи в консульстве королевства в Стамбуле. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике Федерика Могерини. В Великобритании и ФРГ также усомнились в достоверности версии Эр-Рияда. При этом власти Германии ещё и пригрозили Саудовской Аравии возможным отказом от поставок вооружения. В то же время президент США Дональд Трамп назвал королевство «потрясающим союзником» и допустил, что наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд, деятельность которого критиковал Хашукджи, может быть не причастен к гибели журналиста. Эксперты отмечают, что разница в позициях ЕС и США связана с тем, что Европе выгодно введение ограничительных мер против Саудовской Аравии, потому что в этом случае выиграет Иран, который европейцы считают выгодным экономическим партнёром

Евросоюз считает убийство журналиста Джамаля Хашукджи в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле «шокирующим» нарушением Венской конвенции. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике Федерика Могерини.

«После почти трех недель наконец появились факты, подтверждающие, что журналист Джамаль Хашкаджи был убит в здании генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября 2018 года… Обстоятельства его гибели вызывают глубочайшую озабоченность и являются шокирующим нарушением Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года, в особенности ее 55-й статьи», — говорится распространённом заявлении.

Могерини отметила, что Брюссель настаивает на необходимости «прозрачного расследования, чётко разъясняющего обстоятельства убийства» и привлечения к ответственности всех виновных.

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Напомним, подданный Саудовской Аравии, журналист Джамаль Хашукджи, исчез после того, как вошёл генконсульство королевства в Стамбуле. СМИ сообщали, что его пытали, после чего убили, а тело вывезли за город. Турция начала расследование, к которому 12 октября присоединились эксперты из Саудовской Аравии.

19 октября Генпрокурор королевства шейх Сауд аль-Муаджиб заявил, что Хашукджи погиб в ходе конфликта в консульстве.

«Предварительные итоги расследования, проведённого Генеральной прокуратурой по факту исчезновения подданного Джамаля Хашукджи, указывают, что спор, возникший у него с несколькими людьми во время его пребывания в генеральном консульстве королевства в Стамбуле, перерос в ссору и драку, что привело к его смерти», — передаёт слова чиновника Саудовское агентство новостей.

Муаджиб подчеркнул, что в рамках расследования были задержаны 18 человек. В то же время король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель-Азиз Аль Сауд отправил в отставку замглаву начальника общей разведки генерала Ахмеда Асири и своего советника Сауда бен Абдуллу аль-Кахтани. Кроме того, он поручил наследному принцу Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду провести реорганизацию разведки.

«Формируется министерский комитет во главе с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом для пересмотра структуры руководства службы общей разведки, обновления её работы и определения её полномочий с предельной точностью», — приводит агентство слова из королевского указа.

Канцлер Германии Ангела Меркель и глава МИД Германии Хайко Маас назвали информацию, предоставленной королевством, недостаточной.

«Мы решительно осуждаем этот акт. От Саудовской Аравии мы ожидаем прозрачности в расследовании смерти и обстоятельств произошедшего. Виновные должны быть привлечены к ответственности. Информации, предоставленной в консульстве в Стамбуле недостаточно», — говорится в заявлении.

Кроме того, Маас пригрозил возможным отказом от поставок Германией вооружения в Саудовскую Аравию.

«Пока проводится расследование, пока мы не знаем, что там произошло, нет оснований принимать позитивные решения об экспорте оружия в Саудовскую Аварию», — сказал он в эфире Tagesthemen.

Отметим, что 1 октября этого года стало известно о готовящихся поставках вооружений из Германии в Саудовскую Аравию на сумму в €254 млн.

Кроме того, Маас считает представленную Эр-Риядом версию гибели журналиста недостоверной и отметил, что в вопросе расследования Берлин взаимодействует с Парижем, Лондоном и другими странами G7.

«В деле с Хашукджи Саудовская сторона должна предоставить более достоверную информацию. Мы внимательно следим. Мы находимся в тесном контакте с Францией и Великобританией, ЕС и странами G7», — написал он в Twitter.

Im Fall #Khashoggi liegt es an der saudischen Seite für weitere glaubwürdige Aufklärung zu sorgen. Wir schauen da genau hin. Mit Frankreich und Großbritannien, der EU und den G7-Staaten sind wir in enger Abstimmung. Wir brauchen eine geschlossene Antwort der Staatengemeinschaft. — Heiko Maas (@HeikoMaas) 21 октября 2018 г.

Маас также поддержал решивших отказаться от конференции Future Investment Initiative в Эр-Рияде.

Так, из-за дела Хашукджи британский министр международной торговли Лиам Фокс, глава французского Минфина Брюно Ле Мэр и его американский коллега Стивен Мнучин, а также многие представители западного бизнеса не поедут на инвестиционную конференцию Future Investment Initiative в Саудовскую Аравию. По той же причине не посетит мероприятие и глава Международного валютного фонда Кристин Лагард.

Следующих шагов от Саудовской Аравии в расследовании ожидает и МИД Франции. Глава внешнеполитического Жан-Ив Ле Дриан подчеркнул, что убийство журналиста требует проведения всестороннего расследования,

«Франция принимает к сведению информацию, обнародованную в субботу саудовскими властями, подтверждающую убийство господина Джамаля Хашукджи в помещении генерального консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Франция осуждает это убийство с наибольшей твердостью», — говорится в заявлении министра.

О своём скептическом отношении к саудовской версии смерти Хашукджи сообщили также в Великобритании. Об этом заявил Министр по брекситу Доминик Рааб.

«Я не думаю, что это заслуживает доверия. Я считаю, что это вопиющий случай. Мы поддерживаем турецкое расследование», — сказал он в эфире BBC.

Президент США Дональд Трамп сначала заявил, что представленная Эр-Риядом версия «заслуживает доверия». Однако позже он отметил, что в ней был обман.

«Очевидно, был обман и была ложь», — сказал он в интервью The Washington Post.

Тем не менее Трамп назвал королевство «потрясающим союзником». Кроме того, американский президент допустил, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд, чью деятельность критиковал в своих статьях Хашукджи, мог не знать об убийстве.

«Никто не говорил мне, что он несет ответственность... Я был бы рад, если бы он не был виноват», — сказал президент Соединённых Штатов.

Ранее Трамп также заявил о нежелании разрывать контракт на поставку вооружения Саудовской Аравии на $110 млрд.

В интересах бизнеса

США и другие страны Запада поддерживали реформы, которые проводились в Саудовской Аравии в последнее время, например расширение прав для женщин, однако гибель Хашукджи «вынудила Европу» выступить с осуждением. Об этом в беседе с RT сказал эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа политолог Станислав Тарасов.

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«Принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд начал проводить реформы, женщины стали получать больше прав, выстраивать новые демократическое институты. Такая политика находила поддержку со стороны США и вообще Запада. Но сам факт, что такая жесткая расправа над оппозиционным журналистом, естественно вынуждает Европу занять как минимум хотя бы нейтральную позицию или же выступить с осуждением», — отметил он.

Эксперты подчеркнули, что страны Европы и США реагируют на ситуацию с гибелью Хашукджи руководствуясь исключительно своими экономическими интересами.

Так, если Саудовская Аравия пострадает из-за санкций или других ограничительных мер, которые могут последовать из-за смерти журналиста в генконсульстве, другая крупная региональная держава — Иран — получит преимущества в экономической сфере, убеждён политолог Александр Асафов. В беседе с RT он напомнил, что европейские страны считают Тегеран выгодным партнёром, тогда как США своим противником.

«Что касается Европы, то совершенно очевидно, что она пострадала от выхода из иранской сделки. Она всё еще полагает Иран выгодным для своего бизнеса партнёром, завязаны большие бизнес-процессы. А для американцев Иран — принципиальный враг. И в случае, если Саудовская Аравия подвергается негативным последствиям в следствии расследования этого убийства журналиста, то тогда, конечно, у Ирана появляется гораздо больше возможностей, как у регионального игрока», — отметил политолог.

Асафов подчеркнул, что Вашингтон поддерживает Эр-Рияд не только из-за контракта на $110 млрд, но ещё и потому что королевство всегда было ключевым партнёром американцев в регионе.

«Для американцев саудиты являются ключевым партнёром в регионе. Поэтому можно применить такое выражение, что дело спускается на тормозах. Безусловно, Трамп будет вынужден реагировать, чем больше подробностей открывается… Что касается Европы, очевидно, что они будут наставить на расследовании. А американцы будут пытаться как-то переключить ситуацию», — резюмировал политолог.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что США несут определённую ответственность за судьбу исчезнувшего саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.

«Он ведь жил в Соединённых Штатах Америки. Он не в России жил, а в США. И в этом смысле, конечно, США несут определённую ответственность за то, что с ним произошло. Это само собой разумеется», — заявил Путин.