В Британии не считают правдивой версию Эр-Рияда о причине смерти Хашукджи

Объяснение Саудовской Аравией причин смерти журналиста Джамаля Хашукджи «не заслуживает доверия», заявил британский министр по брекситу Доминик Рааб.

«Я не думаю, что это (версия Эр-Рияда. — RT) заслуживает доверия. Я считаю, что это вопиющий случай. Мы поддерживаем турецкое расследование», — сказал он в эфире BBC.

При этом, по словам министра, британская сторона не может разорвать отношения с Саудовской Аравией по той причине, что это поставит под удар рабочие места.

Ранее в МИД Бельгии призвали Саудовскую Аравию раскрыть всю информацию по делу Хашукджи.

Также в Германии заявили, что считают недостаточной информацию, предоставленную Саудовской Аравией по делу о смерти Хашукджи, который, по версии Эр-Рияда, скончался в результате конфликта в консульстве страны в Стамбуле.

В рамках дела задержаны 18 человек. Все они являются подданными Саудовской Аравии.