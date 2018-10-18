Путин заявил об ответственности США за судьбу журналиста Хашукджи
- Reuters
Российский президент отметил, что это связано с тем, что журналист проживал в Соединённых Штатах.
«Он ведь жил в Соединённых Штатах Америки. Он не в России жил, а в США. И в этом смысле, конечно, США несут определённую ответственность за то, что с ним произошло. Это само собой разумеется», — заявил Путин.
Обозреватель американской газеты The Washington Post Джамаль Хашукджи пропал в Турции 2 октября после того, как вошёл в здание генконсульства Саудовской Аравии.
По сообщениям СМИ, Хашукджи мог быть обезглавлен и растворён в кислоте.
Президент США Дональд Трамп заявил, что американская сторона запросила у Турции данные по делу об исчезновении саудовского журналиста.