Путин заявил об ответственности США за судьбу журналиста Хашукджи

Президент России Владимир Путин заявил, что США несут определённую ответственность за судьбу исчезнувшего саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, который, предположительно, был убит в дипмиссии королевства в Стамбуле.

Российский президент отметил, что это связано с тем, что журналист проживал в Соединённых Штатах.

«Он ведь жил в Соединённых Штатах Америки. Он не в России жил, а в США. И в этом смысле, конечно, США несут определённую ответственность за то, что с ним произошло. Это само собой разумеется», — заявил Путин.

Обозреватель американской газеты The Washington Post Джамаль Хашукджи пропал в Турции 2 октября после того, как вошёл в здание генконсульства Саудовской Аравии.

По сообщениям СМИ, Хашукджи мог быть обезглавлен и растворён в кислоте.

Президент США Дональд Трамп заявил, что американская сторона запросила у Турции данные по делу об исчезновении саудовского журналиста.