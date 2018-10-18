«Непрофессиональные действия»: коалиция во главе с США ошибочно нанесла авиаудар по позициям курдов в Сирии

Западная коалиция помешала курдским формированиям провести наступление на позиции боевиков «Исламского государства»* в провинции Дейр эз-Зор. Как сообщил военно-дипломатический источник, из-за «непрофессиональных действий» ВВС США пилоты двух американских истребителей F-15 нанесли бомбовые удары по курдам. В результате шесть бойцов погибли, ещё 15 получили серьёзные ранения. По словам источника, это привело к провалу наступления, и район снова перешёл под контроль террористов.

Американские истребители F-15 ошибочно нанесли удар по военным формированиям курдов в момент их наступления на позиции боевиков террористической группировки «Исламское государство» в районе населённого пункта Хаджин провинции Дейр эз-Зор. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на военно-дипломатический источник.

Отметим, что наступление курдских формирований на террористов осуществляется при поддержке коалиционных сил, возглавляемых Соединёнными Штатами. Между тем «непрофессиональные действия» пилотов двух американских истребителей F-15 привёл к гибели «шести курдских бойцов», серьёзные ранения получили ещё порядка 15 человек, подчеркнул источник.

«Имитация борьбы с террористами в данном районе Сирии длится уже более полугода и используется Вашингтоном для оправдания своего незаконного присутствия в этой стране», — добавил источник.

По его словам, налицо нескоординированность действий между американским военным командованием и руководством вооружённой сирийской оппозиции в лице Сирийских демократических сил (СДС). Подобная ситуация не только сорвала попытки наступления курдов, но и помогла боевикам вновь взять данный район под свой контроль, воспользовавшись дезертирством членов курдских формирований.

«Все эти факты свидетельствуют о провале американской политики в Сирии, которая так же, как и в соседнем Ираке, не решает проблемы, а вместо этого создаёт новые для всего региона», — цитирует РИА Новости военно-дипломатический источник.

Ранее глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко отмечал, что бездействие проамериканских формирований позволило террористам установить полный контроль над 20-километровой полосой вдоль восточного берега Евфрата.

Отметим, что накануне постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя заявил, что американская коалиция использует борьбу с терроризмом в качестве предлога для нахождения на территории Сирии.

«На каком основании в Сирии находятся Соединённые Штаты и каковы ваши мотивы: борьба с терроризмом или создание квазигосударственых образований на территории суверенной страны и плацдарма для неких будущих действий в регионе?» — задал российский дипломат вопрос своему американскому коллеге на заседании Совбеза ООН по САР.

Небензя заметил, что на сирийских территориях, которые находятся под американским контролем, «создаются и расширяются военные базы».

«На северо-востоке Сирии на левом берегу Евфрата происходит насильственная перекройка демографического состава, борьба с оставшимися изолированными очагами ИГ идёт ни шатко, ни валко, будто задача окончательно победить террористов и не ставится», — подчеркнул постпред России.

Ситуация с заложниками

Помимо этого, стало известно о большом числе пленных, которых боевики ИГ захватили в населённом пункте Хаджин провинции Дейр эз-Зор. Как рассказал военно-дипломатический источник, в прошлую субботу, 13 октября, террористы напали на лагерь беженцев в районе близлежащего населённого пункта Эль-Бахра. В результате им удалось захватить в заложники порядка 130 арабских семей.

«Стоит особо отметить, что среди заложников ИГИЛ в этом районе находятся уже более 750 человек, в том числе граждане западноевропейских и других государств», — добавил источник.

По его словам, подобная безнаказанность привела к тому, что боевики «устанавливают свои правила игры в Заевфратье». Так, исламисты ставят курдам ультиматумы по немедленному освобождению своих сторонников, а также требуют передачи новых территорий на востоке Евфрата.

«А в качестве рычага давления ежедневно расстреливают своих пленников», — заметил источник.

Заметим, что накануне РИА Новости со ссылкой на источник в органах безопасности сообщило о достижении договорённости между сирийской армией и боевиками ИГ по обмену пленных.

«Достигнуто соглашение об освобождении шестерых заложниц из Сувейды, захваченных ИГ, в обмен на освобождение из сирийских тюрем 17 заключённых боевиков», — отмечалось в сообщении.

Для осуществления обмена будет установлен режим прекращения огня в окрестностях вулкана Ас-Сафа, где правительственная армия Сирии ведёт военную операцию против «Исламского государства».

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.