«Американский саботаж»: в России отреагировали на сообщения о возможных санкциях США за участие в восстановлении Сирии

Заявления США о намерении работать над урегулированием конфликта и восстановлением Сирии — «не более чем отговорки», подчеркнул заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков. Он считает, что Вашингтон взял курс на отрицание необходимости помогать Дамаску. Так дипломат прокомментировал публикации, согласно которым Белый дом готовит стратегию по введению финансовых ограничений в отношении российских и иранских компаний, участвующих в восстановлении САР. Как заявили в Госдуме, Америка заинтересована в сохранении напряжённости в регионе. При этом в Совфеде убеждены, что Соединённые Штаты пытаются использовать финансовые рычаги для давления на другие страны.

Вашингтон продемонстрирует свою ущербность, если включит в санкционный список представителей стран, участвующих в восстановлении Сирии. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

«Мы видели эти сообщения. Вообще-то комментировать анонимные источники не принято, но в данном случае можно сказать, что подтверждается взятый Вашингтоном курс на отрицание необходимости участвовать в восстановлении нормальной жизни в Сирии, в создании условий для возвращения беженцев, в экономическом восстановлении, инфраструктурном аспекте этого дела и по всем другим моментам, связанным с нормализацией обстановки», — цитирует Рябкова РИА Новости.

По его словам, появившиеся сообщения отображают суть американской политики.

«Это индикатор того, о чём мы всегда говорили: что весь словесный камуфляж насчёт заботы о светлом будущем Сирии — не более чем отговорки», — пояснил дипломат.

Администрация Белого дома разрабатывает стратегию по введению финансовых рестрикций в отношении российских и иранских компаний, участвующих в восстановлении Сирии. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на три источника, знакомых с документом.

Отмечается, что Вашингтон намерен сделать упор на «политические и дипломатические усилия» по вытеснению Вооружённых сил Ирана из САР посредством финансового давления без непосредственных боестолкновений с подконтрольными Тегерану формированиями. Кроме того, предусмотрен отказ в выделении средств районам, в которых присутствуют иранские и российские военные.

Добавим, что министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем во время выступления на 73-й Генеральной ассамблее ООН заявлял, что приоритет в восстановлении страны после войны будет отдан её друзьям, которые поддерживали Дамаск в борьбе с терроризмом. Он также обвинил коалицию во главе с США в поддержке террористических группировок, совершении военных преступлений, массовых убийствах гражданских и разрушении инфраструктуры сирийских городов.

«Эти правительства сформировали незаконную международную коалицию во главе с Соединёнными Штатами под предлогом борьбы с терроризмом в Сирии. Стало ясно, что цели коалиции полностью совпадают с целями террористических групп, сеющих хаос, смерть и разрушения на своём пути», — подчёркивал Муаллем.

Отказ США от финансовой помощи САР

В августе официальный представитель Государственного департамента США Хезер Науэрт сообщила о перенаправлении порядка $230 млн, которые планировалось выделить для Сирии, на поддержку других ключевых приоритетов внешней политики.

«Правильно, ИГИЛ* там уже нет, непримиримые боевики ушли, «Белые каски» тоже эвакуированы. Кому в Сирии могут быть нужны деньги? Ну не мирную жизнь же Госдепу спонсировать», — комментировала ситуацию официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В то же время министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о существовании в ООН секретной директивы, запрещающей помощь в восстановлении Сирии. Как позднее сообщила газета «Коммерсантъ», документ датирован 17 октября 2017 года. Из текста следует, что всемирная организация будет готова содействовать реконструкции САР только в случае свержения Башара Асада.

Между тем официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик подчёркивал, что вопрос наличия секретной директивы изучается. «Наше внимание сейчас сосредоточено на политическом урегулировании», — добавлял он.

В свою очередь, глава дипломатии ЕС Федерика Могерини рассказала, что условием участия Европейского союза в восстановлении Сирии является налаживание политического процесса, который при этом должен быть «легитимизированным со стороны международного сообщества».

«Если этого не произойдёт, я не думаю, что у нас будет возможность, пространство», — заключила представитель Евросоюза.

«Сирийский конфликт уже перегрет»

Американский лидер Дональд Трамп не раз говорил о поддержке только тех стран, которые придерживаются курса внешней политики США, напомнил член Совета Федерации Игорь Морозов. По его словам, за подобными заявлениями скрывается откровенное давление на государства.

«Очень серьёзные рычаги влияния, созданные в 1944 году, — это МВФ, где контрольный пакет у США, и Международный банк реконструкции и развития. Они до сих пор работают и являются ключевыми рычагами давления США», — подчеркнул сенатор.

Он также отметил, что ситуацию в САР необходимо решать безотлагательно.

«Конфликт уже не просто затянут — он перегрет. Новые санкции против России ничего не дадут», — подчеркнул Морозов в беседе с RT.

Между тем член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк отметил, что введение Вашингтоном финансовых ограничений станет демонстрацией истинных целей американской миссии.

«США сами саботируют процесс восстановления инфраструктуры разрушенной Сирии и всячески препятствуют участию других стран в оказании помощи сирийскому народу. Это лишний раз доказывает, что Вашингтон не заинтересован в разрешении сирийского кризиса и хочет как можно дольше сохранять в стране напряжённость», — говорится в заявлении Железняка.

По его словам, «слабая Сирия — лакомый кусок» для американских военных, мечтающих взять под контроль весь Ближний Восток, используя вооружённую оппозицию и заигрывая с остатками террористов. Парламентарий также призвал европейских чиновников озаботиться социально-экономической ситуацией собственного континента.

«Европейским партнёрам США надо понимать, что, не желая оказывать помощь сирийцам в восстановлении разрушенной инфраструктуры и налаживании нормальной жизни, они провоцируют разрастание конфликта, новые волны беженцев в Европу и миграционные проблемы», — пояснил депутат.