Главы МИД России и Сирии высказались за отмену односторонних санкций против Дамаска

Главы российского и сирийского внешнеполитических ведомств Сергей Лавров и Валид Муаллем в ходе встречи в Нью-Йорке высказались за отмену введённых против Дамаска односторонних санкций.

Об этом сообщается на сайте МИД России.

«Министры выступили за наращивание коллективных усилий по содействию восстановлению разрушенной в результате военных действий социально-экономической инфраструктуры, снятие введённых против Сирии незаконных односторонних санкций, бьющих в первую очередь по гражданскому населению», — говорится в тексте.

Также в ходе переговоров стороны обсудили вопросы двусторонних отношений, ситуацию в Сирии, в частности, урегулирование конфликта в ближневосточном государстве.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что санкции в отношении Сирии наносят урон по обычным сирийским гражданам.

В июле в ООН предложили создать специальный механизм, который позволит Сирии ослабить режим западных санкций.