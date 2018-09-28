Главы МИД России и Сирии высказались за отмену односторонних санкций против Дамаска
- Reuters
Об этом сообщается на сайте МИД России.
«Министры выступили за наращивание коллективных усилий по содействию восстановлению разрушенной в результате военных действий социально-экономической инфраструктуры, снятие введённых против Сирии незаконных односторонних санкций, бьющих в первую очередь по гражданскому населению», — говорится в тексте.
Также в ходе переговоров стороны обсудили вопросы двусторонних отношений, ситуацию в Сирии, в частности, урегулирование конфликта в ближневосточном государстве.
Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что санкции в отношении Сирии наносят урон по обычным сирийским гражданам.
В июле в ООН предложили создать специальный механизм, который позволит Сирии ослабить режим западных санкций.