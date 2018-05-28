ЕС продлил санкции в отношении Сирии

Евросоюз продлил санкции в отношении властей Сирии до 1 июня 2019 года.

Об этом говорится в заявлении на сайте Евросовета.

Отмечается, что под санкциями находятся 259 человек и 67 организаций.

«В более широком плане санкции, действующие сейчас против Сирии, включают в себя эмбарго на нефть, ограничения на определённые инвестиции, замораживание активов сирийского центрального банка, находящихся в ЕС, экспортные ограничения на оборудование и технологии, которые могут быть использованы для внутренних репрессий, а также на оборудование и технологии для мониторинга или перехвата интернет- или телефонной связи», — уточняется в заявлении.

Ранее глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что ситуация в Сирии может усугубляться.