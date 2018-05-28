ЕС продлил санкции в отношении Сирии

Короткая ссылка
Евросоюз продлил санкции в отношении властей Сирии до 1 июня 2019 года.
ЕС продлил санкции в отношении Сирии
  • globallookpress.com

Об этом говорится в заявлении на сайте Евросовета.

Отмечается, что под санкциями находятся 259 человек и 67 организаций.

«В более широком плане санкции, действующие сейчас против Сирии, включают в себя эмбарго на нефть, ограничения на определённые инвестиции, замораживание активов сирийского центрального банка, находящихся в ЕС, экспортные ограничения на оборудование и технологии, которые могут быть использованы для внутренних репрессий, а также на оборудование и технологии для мониторинга или перехвата интернет- или телефонной связи», — уточняется в заявлении.

Ранее глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что ситуация в Сирии может усугубляться.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ситуация в Сирии
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить