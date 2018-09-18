Небензя назвал санкции против Сирии «порочной практикой»

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Санкции в отношении Сирии наносят урон обычным сирийским гражданам, заявил постпред России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности.
Небензя назвал санкции против Сирии «порочной практикой»
  • Reuters

«Давно пора осознать, что односторонние санкции, введённые рядом государств, наносят урон не режиму, как вы его называете, а в первую очередь обычным сирийским гражданам. Это порочная и контрпродуктивная практика не только в сирийском, но и в любом другом контексте», — сказал дипломат на заседании, посвящённом политической и гуманитарной ситуации в САР. 

Он подчеркнул, что Россия «продолжит оказывать содействие Сирии как на политическом, так и на гуманитарном направлении».

Ранее в Сирии отметили, что западные санкции мешают восстановлению страны.

RT вёл прямую трансляцию.

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