СМИ опубликовали секретную директиву ООН по Сирии

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Текст секретной директивы ООН, согласно которой организация будет готова помочь восстановить Сирию исключительно после политического перехода власти в САР, опубликован газетой «Коммерсантъ».
СМИ опубликовали секретную директиву ООН по Сирии
  • Reuters

Документ датирован 17 октября 2017 года и предназначен для всех структур ООН, которые работают на территории Сирии.

«Только после того, как будет осуществлён подлинный и всеобъемлющий политический переход, ООН будет готова содействовать реконструкции (Сирии. RT)», — говорится в документе.

Отмечается, что ООН не станет принимать участие в проектах во восстановлению экономики САР, поскольку речь идёт только о гуманитарной помощи ради спасения жизней.

Как подчёркивается, мероприятия по развитию и восстановлению, которые «выходят за эти пределы, должны быть отражены в других механизмах».

Автором директивы, как пишет газета, выступил американский дипломат, бывший заместитель Генсека ООН по политическим вопросам Джеффри Фелтман, который покинул свой пост весной 2018 года.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров рассказал, что в ООН тайно запретили своим подразделениям участвовать в восстановлении экономики Сирии.

23 августа МИД России призвал ООН пересмотреть методы работы по САР. 

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