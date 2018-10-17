СМИ узнали о возможном введении США санкций за участие в восстановлении Сирии

США могут ввести новые санкции в отношении компаний из Ирана и России, которые участвуют в восстановлении Сирии. Об этом сообщает американский телеканал NBC со ссылкой на источники.

«В плане делается упор на политические и дипломатические усилия по вытеснению Вооружённых сил Ирана из Сирии путём оказания финансового давления», — говорится в сообщении канала.

Три источника, которые знакомы с планом, заявили, что США намерены финансово препятствовать восстановлению районов, где присутствуют иранский и российский контингенты.

«США также введут санкции против российских и иранских компаний, работающих над восстановлением Сирии», — отмечается в сообщении.

16 октября США расширили санкционный список по Ирану, добавив в него 20 компаний и банковских структур, которые якобы оказывают финансовую поддержку организации «Басидж», входящей в состав Корпуса стражей исламской революции.