МИД Сирии: приоритет в восстановлении страны будет отдан её друзьям

Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем, выступая на 73-й Генеральной ассамблее ООН, заявил, что приоритет в восстановлении страны после войны будет отдан её друзьям.

«Мы приветствуем помощь в восстановлении от тех стран, которые не были частью агрессии (против Сирии)… Тем не менее приоритет в реконструкции Сирии будет отдан нашим друзьям, которые поддерживали нас в нашей борьбе с терроризмом», — заявил Муаллем.

Он отметил, что Дамаск не приветствует помощь от тех стран, которые поддерживали агрессию в отношении Сирии.

Кроме того, глава МИД САР заявил, что в настоящее время созданы все условия для добровольного возврата беженцев в страну. По его словам, противостояние с терроризмом в стране почти окончено.

Также Муаллем, выступая на 73-й Генеральной ассамблее ООН, заявил, что коалиция во главе с США оказывала прямую военную поддержку террористам в Сирии.