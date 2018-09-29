МИД Сирии: коалиция США оказывала прямую военную поддержку террористам

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Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем, выступая на 73-й Генеральной ассамблее ООН, заявил, что коалиция во главе с США оказывала прямую военную поддержку террористам в Сирии.
МИД Сирии: коалиция США оказывала прямую военную поддержку террористам
  • РИА Новости

«Эти правительства сформировали незаконную международную коалицию во главе с Соединёнными Штатами под предлогом борьбы с терроризмом в Сирии. Стало ясно, что цели коалиции полностью совпадают с целями террористических групп, сеющих хаос, смерть и разрушения на своём пути», — сказал Муаллем.

Он отметил, что коалиция полностью уничтожила Ракку, а также инфраструктуру других городов.

Кроме того, «она совершила массовые убийства гражданского населения, включая детей и женщин».

По его словам, коалиция совершала военные преступления.

Он также отметил, что обвинения в адрес Дамаска в применении химоружия используются Западом для оправдания агрессии против Сирии.

Также Муаллем, выступая на 73-й Генеральной ассамблее ООН, заявил, что Дамаск выступает против навязывания условий комитету по выработке новой Конституции страны.

RT ведёт прямую трансляцию заседания ГА ООН.

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