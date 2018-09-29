Дамаск выступил против навязывания условий комитету по разработке новой Конституции Сирии

Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем, выступая на 73-й Генеральной ассамблее ООН, заявил, что Дамаск выступает против навязывания условий комитету по разработке новой Конституции страны.

«Не должно быть никаких предварительных условий для комитета. Комитет должен быть независимым, поскольку конституция — это сирийский вопрос, который должен быть решён самими сирийцами», — заявил Муаллем.

Он отметил, что Дамаск будет против любых предложений, которые предполагают вмешательство во внутренние дела страны.

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RT ведёт прямую трансляцию заседания ГА ООН.