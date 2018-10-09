Расхождения наций: почему Вашингтон заявил о препятствиях со стороны ООН для гуманитарной деятельности США в Сирии

ООН признаёт сирийские власти во главе с президентом арабской республики Башаром Асадом, и это создаёт «препятствия гуманитарной деятельности США» в стране. Об этом говорится в докладе генерального инспектората Госдепартамента США, с которым ознакомился RT. Как отмечается в документе, с 2011 года Вашингтон направил более $8,6 млрд на реализацию так называемых гуманитарных программ в Сирии, а ещё $900 млн были потрачены на «стабилизацию и нелетальные средства». Однако получатели этих денег в докладе не указаны. Кроме того, ранее президент США Дональд Трамп открыто заявлял, что Америка не будет оплачивать восстановление арабской республики. Аналитики подчёркивают, что Вашингтон под видом гуманитарной помощи ведёт подготовку активистов и лояльных к США представителей политической элиты, которая может формироваться из экстремистов.

В докладе генерального инспектората Госдепартамента США представлен анализ так называемых гуманитарных программ Вашингтона в Сирии. По данным ведомства, на эти цели Соединённые Штаты с 2011 года выделили более $8,6 млрд, а ещё $900 млн были потрачены на «стабилизацию и нелетальные средства». Однако получатели этих средств в документе не указаны.

Все эти деньги поступали тем или иным игрокам в Сирии в обход властей страны, поскольку США не признают официальное руководство САР и президента арабской республики Башара Асада. Последние годы они проводят «гуманитарные» программы без санкции сирийских властей.

Однако, как следует из документа, Вашингтон считает, что на местах им создаёт трудности тот факт, что Организация Объединённых Наций признаёт Дамаск, — якобы это усложняет реализацию американских проектов на территории страны.

«Поскольку ООН продолжает признавать сирийский режим, мандат организации ограничен действиями, одобренными властями принимающей страны. В связи с отсутствием со стороны ООН партнёров для осуществления стабилизационной деятельности, Бюро ближневосточных дел приходилось привлекать в качестве партнёров по реализации (программ. — RT) преимущественно неправительственные организации», — говорится в докладе генерального инспектората Госдепа США.

Проблему Вашингтон видит и в отсутствии сотрудничества с «принимающей страной», несмотря на то что сами американские власти не собираются устанавливать диалог с президентом Сирии Башаром Асадом. В частности, Вашингтон отказался признавать результаты выборов в САР в 2014 году, когда действующий президент страны набрал почти 89% голосов.

«Существуют внешние ограничения, среди которых региональные политические проблемы, особо опасная обстановка, политические и правовые ограничения на варианты использования ассигнованных средств, а также отсутствие со стороны ООН или принимающей страны партнёра для осуществления стабилизационных программ», — говорится в докладе генерального инспектората.

Нашли удобного партнёра

Вместо взаимодействия с официальными властями Сирии Вашингтон сотрудничает с сирийской «умеренной оппозицией», которая якобы принимает участие в гуманитарных проектах. Соответствующая информация представлена в прошлогоднем докладе генерального инспектората Госдепа США.

Так, в документе указано, что представитель Бюро ближневосточных дел по САР работал с сирийской оппозицией, а не с официальными властями.

«Специальный посланник Бюро ближневосточных дел по САР скорее выступал в качестве посланника к сирийской оппозиции, а не координировал реализацию комплекса мер в отношении Сирии», — говорится в документе.

В разговоре с RT доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России Геворг Мирзаян подчеркнул, что политика США в САР «не имеет никаких норм».

«Эта политика не имеет никаких правовых норм, поскольку по международному праву Башар Асад остаётся главой государства. Позиция Соединённых Штатов основывается на принципе гуманитарного интернационализма, который американцы применяют очень активно.

Отсюда США, естественно, работают не с правительством Асада, а с различного рода антиправительственными организациями. По заявлениям США, они это делают для того, чтобы способствовать восстановлению Сирии, а по мнению остального вменяемого мирового сообщества — для того, чтобы укрепить позиции противников Башара Асада и реализовать свои задачи на территории Сирии», — отметил эксперт.

Бойцы Свободной сирийской армии в Аазазе, сентябрь 2018 года

«Нелепая» помощь

Стабилизационные программы США в Сирии, кроме всего прочего, включают «усилия по созданию гражданского общества» и обеспечение доступа к механизмам урегулирования споров.

За осуществление таких проектов отвечают несколько подразделений Госдепа США — Бюро ближневосточных дел, Бюро по вопросам демократии, прав человека и трудовых отношений, а также Бюро по военно-политическим вопросам. Также «стабилизация» Сирии входит в сферу ответственности правительственного Агентства США по международному развитию (USAID).

К сентябрю этого года агентства Госдепа, которые занимаются «стабилизацией» в Сирии, получили более $70 млн. В частности, программы Бюро ближневосточных дел, которое привлекает «преимущественно неправительственные организации», включают проекты в сфере государственного управления и по «поддержке гражданского общества» в Сирии.

По расходам внешнеполитического ведомства США можно судить о приоритетах Вашингтона в САР. Так, на работу СМИ в Сирии Соединённые Штаты потратят $17 млн, а на развитие образования, на которое изначально предполагалось потратить $3 млн, средств не выделят.

© stateoig.gov

Несмотря на то что стабилизационные программы США по Сирии, заявленные в документе, имеют «гуманитарный» характер, президент США Дональд Трамп утверждает, что Америка не станет вкладывать деньги в восстановление САР.

В августе этого года американский лидер назвал выплаты США на восстановление Сирии «нелепыми» и заявил, что Вашингтон прекращает выделение средств на эти нужды.

«Соединённые Штаты прекращают нелепые ежегодные выплаты в размере $230 млн на восстановление Сирии. Вместо США этим должны заниматься Саудовская Аравия и другие богатые ближневосточные страны. Я хочу развивать США, наши вооружённые силы и страны, которые помогают нам!» — написал Трамп.

The United States has ended the ridiculous 230 Million Dollar yearly development payment to Syria. Saudi Arabia and other rich countries in the Middle East will start making payments instead of the U.S. I want to develop the U.S., our military and countries that help us! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 августа 2018 г.

Профессор МГУ, доктор политических наук Андрей Манойло предположил в разговоре с RT, чего действительно США хотят добиться с помощью так называемых стабилизационных программ.

«Американцы не ставят целью стабилизировать ситуацию в Сирии. К тому же они категорически против того, чтобы на американские деньги восстанавливалась экономика Сирии, строились дома, школы. Всё это США хотят свалить на плечи других участников урегулирования — на Россию, возможно, на Иран.

Под стабилизационными программами американцы подразумевают подготовку активистов и лояльных США представителей политической элиты. Похожие программы проводились на Украине и в Грузии», — считает Манойло.

Эксперт подчеркнул, что направляемые на «стабилизацию» Сирии средства могут быть использованы для «легализации главарей боевиков».

«Вполне возможно, бывшие боевики могут быть обучены на эти деньги в качестве будущих политических активистов САР. Их набирают по принципу лояльности к американским властям. В целом любой экстремист, террорист, сбрив бороду, может из той же «Джабхат ан-Нусры»* спокойно записаться в активисты, получить легализацию и начать новую жизнь как представитель новой политической элиты Сирии», — отметил профессор.

Бойцы сирийской оппозиции, 1 мая 2018 года

Reuters

Поддержка «умеренной оппозиции» со стороны США на начальных этапах конфликта позволила радикальным группировкам укрепить позиции, считает эксперт.

«Изначально ситуация развивалась по сценарию «цветной революции». Но американцы в случае с Сирией начали спешить — у них был дефицит времени. Увидев, что «цветная революция» — это более долгое дело, американцы решили, что использовать прямой удар боевиков оппозиции гораздо дешевле и проще, поэтому сделали ставку на прямое наступление оппозиции. Благодаря им вооружённая оппозиция сформировалась как реальная сила», — подчеркнул Манойло.

Стабилизация в руках «Белых касок»

Среди организаций, которые получали средства от США для якобы «стабилизации» Сирии, можно выделить скандально известную группу «Белые каски».

Ранее Госдепартамент США и правительственное Агентство США по международному развитию (USAID) отчитались за выделение порядка $6,6 млн из фонда стабилизации на поддержку этой организации и международного «беспристрастного и независимого механизма ООН по расследованию преступлений в Сирии».

Соответствующие сведения представлены в отчёте генерального инспектора США об операции американских войск в Сирии и Ираке, который был опубликован в июне этого года.

Дамаск осудил действия США. «Данная организация («Белые каски». — RT) является основным инструментом «Джабхат ан-Нусры», которая уничтожила большое количество ни в чём не повинных сирийцев», — отметили в сирийском МИД.

В России также неоднократно подчёркивали, что «Белые каски» — это псевдогуманитарная организация, которая действует в интересах боевиков и организует провокации, в том числе инсценирует химические атаки.

«Я прекрасно понимаю, почему сирийцы — и официальные лица, и простые сирийцы — называют «Белые каски» и всех, кто с ними как-то ассоциируется, преступниками. Эти люди, которые называли себя гуманитарщиками, занимались деятельностью провокационной и по-настоящему преступной, это доказанный факт», — заявила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Как отметила дипломат, Россия «неоднократно предоставляла факты того, что делают на самом деле «Белые каски».

*«Джабхат Фатх аш-Шам» («Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.