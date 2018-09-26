МИД России: «Белые каски» в Сирии продолжают инсценировать химатаки 

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Заместитель главы МИД России Сергей Вершинин заявил, что «Белые каски» продолжают готовить постановочные «химатаки» в Сирии.
МИД России: «Белые каски» в Сирии продолжают инсценировать химатаки 
  • © Sameer Al-Doumy
  • AFP

«У нас есть доказательства, что боевики в Идлибе при помощи псевдогуманитарных сообщников террористов из «Белых касок» продолжают подготовку постановочных акций по инсценировке применения химического оружия», — приводит РИА Новости слова Вершинина.

По его словам, Россия «вновь обращает внимание международного сообщества на то, чтобы положить конец этим опасным провокациям».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва ежедневно предоставляет факты, подтверждающие, что «Белые каски» готовят провокацию с химоружием в сирийском Идлибе

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