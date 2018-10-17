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В МИД России прокомментировали возможность санкций за участие в восстановлении САР

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Заместитель главы российского МИД Сергей Рябков назвал проявлением ущербного курса Вашингтона сообщения о возможном расширении США санкций в отношении компаний из Ирана и России, которые участвуют в восстановлении Сирии.
В МИД России прокомментировали возможность санкций за участие в восстановлении САР
  • РИА Новости

«Вообще-то комментировать анонимные источники не принято, но в данном случае можно сказать, что подтверждается взятый Вашингтоном курс на отрицание необходимости участвовать в восстановлении нормальной жизни в Сирии, в создании условий для возвращения беженцев», — цитирует РИА Новости Рябкова.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что США могут ввести новые санкции в отношении российских и иранских компаний, которые участвуют в восстановлении Сирии. Отмечается, что в плане делается упор на политические и дипломатические усилия по вытеснению ВС Ирана из Сирии путём оказания финансового давления.

В конце сентября министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем, выступая на 73-й Генеральной ассамблее ООН, заявил, что приоритет в восстановлении страны после войны будет отдан её друзьям.

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