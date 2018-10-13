«Обстреляли несколько районов»: СМИ сообщили об использовании коалицией во главе с США фосфорных боеприпасов в Сирии

Сирийское агентство SANA сообщило об обстреле западной коалицией провинции Дейр эз-Зор в САР. По данным СМИ, военные использовали фосфорные боеприпасы. Сообщается о нескольких пострадавших и погибших среди мирных жителей. Использование белого фосфора запрещено Женевской конвенцией 1949 года, тем не менее возглавляемую США коалицию неоднократно обвиняли в применении этих снарядов. Так, 8 сентября Минобороны России сообщало об использовании ракет с фосфором двумя американскими F-15 при обстреле территории арабской республики.

Международная коалиция, возглавляемая США, провела ракетный обстрел сирийской провинции Дейр эз-Зор с использованием фосфорных боеприпасов. Об этом сообщает агентство SANA со ссылкой на местные источники. Уточняется, что удар был нанесён по населённому пункту Хаджин. Он расположен в 110 км от столицы региона, удерживаемой правительственными войсками САР.

«Возглавляемая Соединёнными Штатами коалиция обстреляла несколько районов в городе Хаджин с помощью запрещённых на международном уровне снарядов с белым фосфором», — пишет агентство.

В результате атаки погибли несколько мирных жителей, ещё несколько человек были ранены, утверждает телеканал Ikhbariya со ссылкой на местные источники.

SANA отмечает, что удары по провинции были нанесены «под предлогом борьбы с «Исламским государством»*. При этом ранее, 22 сентября, агентство сообщало, что коалиция провела операцию по выводу боевиков из этого региона.

Данные об этой атаке необходимо проверить и в том случае, если действительно имело место применение фосфорных боеприпасов, обратиться в ООН и ОЗХО, отметил заместитель комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

«Нужно ещё раз проверить достоверность данной информации. В случае её подтверждения, безусловно, нужно немедленно, когда информация получена, направить соответствующие заявления в ОЗХО, чтобы провели соответствующее служебное расследование, вынести вопрос на Совет Безопасности ООН», — цитирует его РИА Новости.

«Двумя самолётами американской авиации»

Отметим, что использование боеприпасов с белым фосфором запрещено Женевской конвенцией. Однако коалиция во главе с США неоднократно применяла их в своих операциях в Сирии, сообщало Минобороны России.

Так, последний инцидент произошёл 8 сентября, когда два самолёта ВВС США F-15 использовали фосфорные боеприпасы при ударе по сирийской провинции Дейр эз-Зор. Об этом заявлял глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) генерал-лейтенант Владимир Савченко.

«В провинции Дейр эз-Зор 8 сентября 2018 года двумя самолётами F-15 американской авиации нанесены удары по населённому пункту Хаджин с применением фосфорных зажигательных боеприпасов. В результате ударов наблюдались сильные пожары. Данные о жертвах и пострадавших уточняются», — говорил он.

При этом в США отрицают, что такая атака проводилась. Так, официальный представитель Пентагона Шон Робертсон заявил, что ни одна воинская часть Соединённых Штатов в регионе «не оснащена фосфорными боеприпасами»

«В настоящее время мы не получали никаких сообщений об использовании фосфорных боеприпасов», — цитирует его ТАСС.

Информация об авиаударах международной коалиции по населённым пунктам провинции появлялась по меньшей мере дважды в течение лета этого года. Так, в июле агентство SANA сообщало, что авиация нанесла удары по жилым кварталам населённых пунктов Багоз-Фукани и Эс-Суса, расположенных на территории провинции Дейр эз-Зор. По данным СМИ, в результате налёта погибли не менее 30 человек.

В июне сирийские журналисты также сообщали, что в результате очередного авиаудара по деревне Аш-Шаафа, также расположенной в провинции Дейр эз-Зор, погибли восемь человек и были разрушены жилые дома.

Всего с августа 2014 года по август 2018-го в результате обстрелов международной коалиции погибли более тысячи мирных сирийских жителей. Об этом говорится в отчёте самой коалиции во главе с США.

«Коалиция провела в общей сложности 30 008 ударов в период с августа 2014-го по конец августа 2018 года. В течение этого периода, на основе имеющейся информации Совместной объединённой оперативной группы «Непоколебимая решимость», по меньшей мере 1114 гражданских лиц были непреднамеренно убиты в результате ударов коалиции с момента начала операции», — говорится в сообщении.

В России неоднократно подчёркивали, что Соединённые Штаты не заинтересованы в урегулировании сирийского конфликта. Так, 12 октября об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он отметил, что, поддерживая эскалацию, Вашингтон облегчает себе реализацию собственных целей.

«Соединённые Штаты в этом районе, как правило, стараются поддерживать ситуацию в разогретом состоянии, чтобы никто не мог успокоиться. И в такой мутной воде им гораздо проще ловить рыбу, которую они хотят. До добра это никогда не доводило», — отметил министр.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.